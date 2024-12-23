Дрозденко рассказал, решился бы он на роды, будь он женщиной

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что если бы он был женщиной, то хотел бы, чтобы у него были дети. По его мнению, главное в материнстве — желание завести детей, а не деньги и присутствие рядом мужчины, будущего отца ребенка. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает 47news.

На пресс-конференции губернатору Ленинградской области задали вопрос о том, изменила бы нынешняя материальная поддержка материнства и пропаганда государства его решение завести ребёнка, если бы он был женщиной. Журналистка 47news подчеркнула, что, несмотря на действия правительства, решение, рожать или нет, все-таки остается за женщиной.

«Решает женщина, это сто процентов, знаю на своем опыте семейном. Я детей люблю. Главный аргумент — любишь или не любишь детей. Если ты любишь детей, хочешь, чтобы у тебя был ребенок, то ребенок у тебя будет. И неважно, есть достаток или нет, есть муж или нет, или есть возможность родить или нет, потому что сегодня медицинские технологии позволяют это сделать. Главное — желание. <…> Вы правы, что здесь не все решает форма поддержки и пропаганда. Важно то, что внутри. <…> Отвечая грубо и прямо, но был бы я женщиной, я бы хотел, чтобы у меня были дети», — подчеркнул Дрозденко.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что студенткам региона теперь положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей в случае беременности. Деньги положены только женщинам, обучающимся по очной форме, срок беременности должен составлять не менее 12 недель. Для выплаты студентки должны будут встать на медицинский учет.