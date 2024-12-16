В Ленобласти ввели выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток

Студенткам из Ленинградской области теперь положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей в случае беременности. Об этом 16 декабря сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Деньги положены только женщинам, обучающимся по очной форме, срок беременности должен составлять не менее 12 недель. Для выплаты они должны будут встать на медицинский учет.

Если молодые родители не обеспечены жильем, то при рождении первого ребенка им будут возмещать половину стоимости аренды, но не более 14 тысяч рублей, и до 75% при рождении второго малыша (установлен лимит в 21 тысячу рублей). Возраст родителей не должен превышать 35 лет.

Как писала «Фонтанка», выплата для беременных в размере 100 тысяч обсуждалась и в Смольном. О каких конкретно учебных заведениях идет речь, в тексте не говорится, упоминается только очная форма