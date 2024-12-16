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Власть В Ленобласти ввели выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток

В Ленобласти ввели выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток

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28 комментариев

Студенткам из Ленинградской области теперь положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей в случае беременности. Об этом 16 декабря сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Деньги положены только женщинам, обучающимся по очной форме, срок беременности должен составлять не менее 12 недель. Для выплаты они должны будут встать на медицинский учет.

Если молодые родители не обеспечены жильем, то при рождении первого ребенка им будут возмещать половину стоимости аренды, но не более 14 тысяч рублей, и до 75% при рождении второго малыша (установлен лимит в 21 тысячу рублей). Возраст родителей не должен превышать 35 лет.

Как писала «Фонтанка», выплата для беременных в размере 100 тысяч обсуждалась и в Смольном. О каких конкретно учебных заведениях идет речь, в тексте не говорится, упоминается только очная форма

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Комментарии
28
мы ещё не начинали!
1 час
100 пачек подгузников по 80шт, неплохо 😂😂😂
Sonata
56 минут
Ну вот, теперь за процент можно будет студенток оплодотворять. Что за нравы! Почему бы не озаботиться о повышении благосостояния всех граждан, независимо от их состояния?
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