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Общество Бизнес Дуров: Telegram впервые начал приносить прибыль

Дуров: Telegram впервые начал приносить прибыль

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10 комментариев

Мессенджер Telegram впервые за три года монетизации начал приносить прибыль. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил основатель приложения Павел Дуров.

Как отметил Дуров, в этом году число пользователей Telegram Premium увеличилось втрое, достигнув отметки в 12 миллионов. Доходы приложения от рекламы также значительно возросли. В итоге общая выручка Telegram в 2024 году составила более 1 миллиарда долларов, а денежные резервы достигли 500 миллионов долларов, не считая криптоактивы.

«За последние четыре года Telegram выпустил около 2 миллиардов долларов долга. Мы погасили значительную его часть этой осенью, воспользовавшись выгодными ценами на облигации Telegram. Но впереди еще много работы», — подчеркнул предприниматель.

По словам Дурова, инновационные подходы Telegram к монетизации, среди которых было введение звезд, подарков, розыгрышей, мини-приложений, партнерской платформы, Telegram Business и Telegram Gateway, показали, что «платформы социальных сетей могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер может стать видеоплатформой уже в ближайшее время. Он уточнил, что ранее видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователи ждали и загружали гигабайты для того, чтобы посмотреть короткий ролик. Но с введенным обновлением, по словам Дурова, серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи.

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Комментарии
10
Игорь Протасов
41 минута
Менеджер по продажам наконец-то занялся своим прямым делом :-)
2799-390
24 минуты
Зря он хвастается.
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