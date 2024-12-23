Дуров: Telegram впервые начал приносить прибыль

Как отметил Дуров, в этом году число пользователей Telegram Premium увеличилось втрое, достигнув отметки в 12 миллионов. Доходы приложения от рекламы также значительно возросли. В итоге общая выручка Telegram в 2024 году составила более 1 миллиарда долларов, а денежные резервы достигли 500 миллионов долларов, не считая криптоактивы.

«За последние четыре года Telegram выпустил около 2 миллиардов долларов долга. Мы погасили значительную его часть этой осенью, воспользовавшись выгодными ценами на облигации Telegram. Но впереди еще много работы», — подчеркнул предприниматель.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер может стать видеоплатформой уже в ближайшее время. Он уточнил, что ранее видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователи ждали и загружали гигабайты для того, чтобы посмотреть короткий ролик. Но с введенным обновлением, по словам Дурова, серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи.