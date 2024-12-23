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Общество Экс-завкафедрой Военмеха приговорили к условному сроку за взятку

Экс-завкафедрой Военмеха приговорили к условному сроку за взятку

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5 комментариев

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил бывшую завкафедрой Военмеха Наталью Курашеву, обвиняемую в получении взятки, к условному сроку в семь лет. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В период с сентября 2015 года по август 2020 года Курашева занимала должность заведующей кафедрой «Экономика, организация и управление производством» ФГБОУ ВО БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова. С сентября 2017-го по февраль 2020 года она получила от И. через проректора Гогуадзе взятку в размере 173 978 рублей. За эти деньги Курашева должна была поспособствовать тому, чтобы три студента получили квалификацию магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление» и дипломы без фактического посещения занятий и обязательных итоговых аттестаций.

Курашева не признала вину в получении взятки. В результате суд назначил ей условный срок в семь лет с испытательным сроком три года, а также запретил заниматься педагогической деятельностью, связанной с принятием зачетов, экзаменов, контрольных и курсовых работ, в течение трех лет. Кроме того, суд изъял у подсудимой сумму в размере полученной взятки в 173 978 рублей и обратил ее в доход государства.

Напомним, в апреле 2023 года Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшей завкафедрой Военмеха Натальи Курашевой, обвиняемой в получении взятки. В мае 2021 года арестовали проректора Военмеха Марата Гогуадзе, его заподозрили в выписке фейковых премий сотрудникам. Также уголовное дело возбуждено в отношении проректора Виталия Игнатенко. По версии следствия, он воспользовался своими полномочиями вопреки интересам службы во время строительства нового корпуса на 1-й Красноармейской улице и подписал акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ на 96 млн рублей.

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Комментарии
5
Leningradas_Velns
1 час
Главное, что пластиковым стаканчиком не бросался: получил бы 7 лет строгого
prosto korsak
1 час
А каким образом завкафедрой могла поспособствовать тому, чтобы три студента получили квалификацию магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление» и дипломы без фактического посещения занятий и обязательных итоговых аттестаций? У неё нет должностных полномочий, позволяющих указанное действие осуществить.
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