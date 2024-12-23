В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве женщины на Коломенской. Это не первая кровь на его руках

Куйбышевский райсуд заключил под стражу до 20 февраля 26-летнего жителя Вологодской области Игоря Мусиенко, который обвиняется в убийстве женщины. Об этом 23 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что ночью 21 декабря Мусиенко по пьяни в квартире на Коломенской, 14, поссорился с 32-летней потерпевшей, а затем схватился за нож и нанес ей не менее 13 ударов в область туловища и головы, а затем еще 16 ударов в шею и голову. Потерпевшая скончалась на месте.

Как писала «Фонтанка», соседи жаловались на шум в квартире, позвонили собственнице, которая приехала и увидела, что стены и пол залиты кровью, а в комнате на полу лежал окровавленный труп. С места следственно-оперативная группа изъяла, помимо ножа и отпечатков, зеленый шеврон с надписью «Баламут».

В 2017 году Волжский горсуд приговорил Мусиенко к семи годам лишения свободы за смертельное избиение человека, но на свободе он оказался раньше. С него сняли судимость на основании Указа президента РФ «О помиловании» от 13 сентября 2022 года.