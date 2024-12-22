Петербурженка нашла в своей квартире зарезанную женщину

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после обнаружения женского тела в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

Накануне жительнице города пришлось приехать в квартиру на улице Коломенской, которую она сдает в аренду. Соседи жаловались на шум, просили проверить. Уже на пороге женщина увидела, что стены и пол залиты кровью, а в комнате на полу лежал окровавленный труп.

Прибывший наряд полиции установил личность убитой. Ею оказалась 32-летняя жительница Волгоградской области. Спустя три часа по горячим следам задержали подозреваемого — 26-летнего земляка женщины. По предварительной версии, пара выпила и поссорилась, после чего молодой человек несколько раз ударил свою гостью ножом в шею.