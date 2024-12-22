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Происшествия Петербурженка нашла в своей квартире зарезанную женщину

Петербурженка нашла в своей квартире зарезанную женщину

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27 комментариев

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после обнаружения женского тела в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.

Накануне жительнице города пришлось приехать в квартиру на улице Коломенской, которую она сдает в аренду. Соседи жаловались на шум, просили проверить. Уже на пороге женщина увидела, что стены и пол залиты кровью, а в комнате на полу лежал окровавленный труп.

Прибывший наряд полиции установил личность убитой. Ею оказалась 32-летняя жительница Волгоградской области. Спустя три часа по горячим следам задержали подозреваемого — 26-летнего земляка женщины. По предварительной версии, пара выпила и поссорилась, после чего молодой человек несколько раз ударил свою гостью ножом в шею.

С места следственно-оперативная группа изъяла, помимо ножа и отпечатков, зеленый шеврон с надписью «Баламут». Фигурант процессуально задержан, в 2017 году в Волгоградской области он уже получал 7 лет за смертельное избиение человека.

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Комментарии
27
Snow*
2 часа
земляки... дело житейское, с кем не бывает!
Дядя Бо
2 часа
В Волгограде резать друг друга им религия не позволяет? Надо для этого обязательно в Питер припереться?
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