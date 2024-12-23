Роспотребнадзор: 2% молочки в Петербурге — фальсификат

Количество фальсификата в молочной продукции в Петербурге чуть менее 2%. Об этом во время пресс-конференции ТАСС сообщил замначальника отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Игорь Ивулёнок. Фальсификацией ведомство считает примеси крахмала, соды, ацетилсалициловой кислоты и других веществ.

«Мы отмечаем некоторое снижение несоответствующих результатов лабораторных исследований проб пищевой продукции. <…> В части фальсификации молочной продукции следует отметить, что мы вышли на уровень менее 2% количества проб фальсифицированной молочной продукции на территории СПб. Это значительно ниже, чем в 2022 году, когда такая цифра достигала почти 7%», — сказал Ивулёнок.

В целом в городе доля несоответствующих по санитарно-химическим показателям проб составила 0,05%, год назад было 0,08%. По физико-химическим показателям зафиксировано снижение с 1,06% до 0,8%.

По данным сайта Роспотребнадзора, среди распространенных видов фальсификации: продажа восстановленного молока под видом обычного, подмешивание веществ для более длительного хранения без указания их в составе, тайное разбавление сметаны, продажа творога с минимальной жирностью под видом более жирного, замена в сыре и твороге молочных жиров на растительные, продажа мороженого на некачественном молоке.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как под Петербургом нашли производство «молочных» продуктов на основе пальмового масла.