Фермерские продукты из гаража. Под Петербургом нашли производство «молочных» продуктов на основе пальмового масла

Полтонны «молочных» продуктов на основе пальмового масла изъяли сотрудники полиции в Сертолово. Их продавали у станций метро и во дворах жилых домов в Петербурге.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД 27 декабря, сотрудники экономической полиции совместно со специалистами Россельхознадзора нашли производство молока, сметаны и творога в одном из гаражей на улице Березовой в Сертолово Всеволожского района. Фальсификат готовили четверо работников: трое мужчин и женщина.