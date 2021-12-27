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Фермерские продукты из гаража. Под Петербургом нашли производство «молочных» продуктов на основе пальмового масла

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Полтонны «молочных» продуктов на основе пальмового масла изъяли сотрудники полиции в Сертолово. Их продавали у станций метро и во дворах жилых домов в Петербурге.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД 27 декабря, сотрудники экономической полиции совместно со специалистами Россельхознадзора нашли производство молока, сметаны и творога в одном из гаражей на улице Березовой в Сертолово Всеволожского района. Фальсификат готовили четверо работников: трое мужчин и женщина.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

«Спреды, молочные, творожные и сметанные продукты на основе пальмового масла. При этом при продаже продукция позиционировалась как натуральные молочные фермерские продукты. Как установили полицейские, производство было организовано индивидуальным предпринимателем», — сообщили в главке.

В ходе осмотра гаража нашли и изъяли более 500 килограммов фальсифицированной молочной продукции.

В отношении хозяина производства составлен протокол по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

Brevnault
Новая реальность - ДФХ (декханско-ферганское хозяйство).
Alex000
Тонкости импортозащемления.
266062690
Подозреваю, что с "честным" знаком там всё в порядке было.
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