Фермерские продукты из гаража. Под Петербургом нашли производство «молочных» продуктов на основе пальмового масла

Полтонны «молочных» продуктов на основе пальмового масла изъяли сотрудники полиции в Сертолово. Их продавали у станций метро и во дворах жилых домов в Петербурге.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД 27 декабря, сотрудники экономической полиции совместно со специалистами Россельхознадзора нашли производство молока, сметаны и творога в одном из гаражей на улице Березовой в Сертолово Всеволожского района. Фальсификат готовили четверо работников: трое мужчин и женщина.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
«Спреды, молочные, творожные и сметанные продукты на основе пальмового масла. При этом при продаже продукция позиционировалась как натуральные молочные фермерские продукты. Как установили полицейские, производство было организовано индивидуальным предпринимателем», — сообщили в главке.
В ходе осмотра гаража нашли и изъяли более 500 килограммов фальсифицированной молочной продукции.
В отношении хозяина производства составлен протокол по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.