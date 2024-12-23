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Общество Модель Светлану Савицкую, погибшую в Париже, похоронили. Мать передала её последние слова

Модель Светлану Савицкую, погибшую в Париже, похоронили. Мать передала её последние слова

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9 комментариев

В Москве на Троекуровском кладбище 23 декабря похоронили модель и телеведущую Светлану Савицкую, погибшую в ДТП в Париже. Проститься с ней пришли около 50 человек, все несли белые розы, передает Starhit.

Источник:
Источник:

По словам матери Светланы, французские власти организовали и оплатили транспортировку тела в Москву.

«Я была в парижской полиции. Мне сказали, чтобы я ни о чем не волновалась, тело будет доставлено в Россию. Французы берут на себя все финансовые вопросы», — отметила она.

В день трагедии мать ждала дочь в Лондоне, чтобы вместе встретить Новый год. За две минуты до ДТП девушка написала ей сообщение: «Мам, как здорово, какое счастье, будем жить!»

О смерти 34-летней Светланы Савицкой стало известно 19 декабря. Девушка работала ведущей на развлекательных каналах, снималась для журналов Bazaar, L’Officiel и Glamour, выпускала песни.

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Комментарии
9
Отец Родной
52 минуты
Мы вообще то ее не спрашивали
В д. Гадюкино - дожди.
50 минут
Не знаю, кто это, и персонаж, явно не очень полезный для нормального общества, но мне она ничего плохого не сделала. Поэтому, искренне жаль.
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