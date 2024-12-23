Модель Светлану Савицкую, погибшую в Париже, похоронили. Мать передала её последние слова

В Москве на Троекуровском кладбище 23 декабря похоронили модель и телеведущую Светлану Савицкую, погибшую в ДТП в Париже. Проститься с ней пришли около 50 человек, все несли белые розы, передает Starhit .

«Я была в парижской полиции. Мне сказали, чтобы я ни о чем не волновалась, тело будет доставлено в Россию. Французы берут на себя все финансовые вопросы», — отметила она.