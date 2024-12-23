Модель Светлану Савицкую, погибшую в Париже, похоронили. Мать передала её последние слова

В Москве на Троекуровском кладбище 23 декабря похоронили модель и телеведущую Светлану Савицкую, погибшую в ДТП в Париже. Проститься с ней пришли около 50 человек, все несли белые розы, передает Starhit.
По словам матери Светланы, французские власти организовали и оплатили транспортировку тела в Москву.
«Я была в парижской полиции. Мне сказали, чтобы я ни о чем не волновалась, тело будет доставлено в Россию. Французы берут на себя все финансовые вопросы», — отметила она.
В день трагедии мать ждала дочь в Лондоне, чтобы вместе встретить Новый год. За две минуты до ДТП девушка написала ей сообщение: «Мам, как здорово, какое счастье, будем жить!»
О смерти 34-летней Светланы Савицкой стало известно 19 декабря. Девушка работала ведущей на развлекательных каналах, снималась для журналов Bazaar, L’Officiel и Glamour, выпускала песни.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.