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Общество Происшествия Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже

Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже

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15 комментариев

В Париже погибла российская модель 34-летняя Светлана Савицкая, которая работала ведущей на развлекательных каналах, снималась для журналов Bazaar, L’Officiel и Glamour, выпускала песни.

Как сообщает 19 декабря Starhit, по предварительным данным, женщину сбила машина.

«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней», — рассказала знакомая Светланы.

Прощание со Светланой Савицкой запланировано на 23 декабря, оно пройдет в Москве на Троекуровском кладбище.

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Комментарии
15
VKuser15335355
53 минуты
И там тоже иностранные специалисты.
aprahka
25 минут
Космонавта знаю,модель нет.И что она делала в Париже?🤔
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