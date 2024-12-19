Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже

В Париже погибла российская модель 34-летняя Светлана Савицкая, которая работала ведущей на развлекательных каналах, снималась для журналов Bazaar, L’Officiel и Glamour, выпускала песни.

Как сообщает 19 декабря Starhit, по предварительным данным, женщину сбила машина.

«Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в пешехода. Им оказалась наша Света. Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней», — рассказала знакомая Светланы.

Прощание со Светланой Савицкой запланировано на 23 декабря, оно пройдет в Москве на Троекуровском кладбище.