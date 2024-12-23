Суд огласил сроки трем фигурантам дела об откатах на стройках школ и детсадов Калининского района Петербурга

Калининский районный суд огласил приговоры трем фигурантам дела об откатах на контрактах при строительстве школ и детских садов в этой части Петербурга. Три человека получили реальные сроки, а в отношении бывшего заместителя главы администрации Калининского района Романа Сапижака суд прекратил дело в связи с истечением сроков давности, пишет пресс-служба судов 23 декабря.

В деле фигурировали четыре человека. Помимо Сапижака, это были Александр Фильчагин (гендиректор ООО «Мега Строй Сервис», фактический руководитель ООО «Строй-Престиж»), Татьяна Светушкова (начальник сектора контроля деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района) и Елена Кочкина (также заместитель главы администрации Калининского района).

Суд установил, что Светушкова предложила Фильчагину передать ей и Сапижаку взятку в размере 10% от стоимости контрактов, заключенных в 2018 году с «Мега Строй Сервисом» и «Строй-Престижем». Деньги также предназначались за передачу юрлицам информации, которая давала преимущество перед другими участниками тендеров. Компании представлял Фильчагин. Было заключено более 44 контрактов. В начале 2019 года Фильчагин передал Светушковой 6 млн рублей.