Суд огласил сроки трем фигурантам дела об откатах на стройках школ и детсадов Калининского района Петербурга

Калининский районный суд огласил приговоры трем фигурантам дела об откатах на контрактах при строительстве школ и детских садов в этой части Петербурга. Три человека получили реальные сроки, а в отношении бывшего заместителя главы администрации Калининского района Романа Сапижака суд прекратил дело в связи с истечением сроков давности, пишет пресс-служба судов 23 декабря.
В деле фигурировали четыре человека. Помимо Сапижака, это были Александр Фильчагин (гендиректор ООО «Мега Строй Сервис», фактический руководитель ООО «Строй-Престиж»), Татьяна Светушкова (начальник сектора контроля деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района) и Елена Кочкина (также заместитель главы администрации Калининского района).
Суд установил, что Светушкова предложила Фильчагину передать ей и Сапижаку взятку в размере 10% от стоимости контрактов, заключенных в 2018 году с «Мега Строй Сервисом» и «Строй-Престижем». Деньги также предназначались за передачу юрлицам информации, которая давала преимущество перед другими участниками тендеров. Компании представлял Фильчагин. Было заключено более 44 контрактов. В начале 2019 года Фильчагин передал Светушковой 6 млн рублей.
Также было установлено, что Светушкова получила от Фильчагина взятку в виде строительных материалов для замены кровли в доме родителей фигурантки (общей стоимостью около 1 млн рублей) и айфон стоимостью 89 тыс. рублей.
Кочкина при помощи остальных фигурантов дела получила 2,5 млн рублей взятки. Также Фильчагин передал ей еще 150 тыс. рублей и айфон стоимостью 98,8 тыс. рублей.
Наказание суд огласил следующее: Светушковой 5,5 года колонии общего режима, Кочкиной — 8,5 года там же, Фильчагину — 10 лет колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении Сапижака суд прекратил. Как полиция приходила к нему с обысками — «Фонтанка» писала ранее.
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