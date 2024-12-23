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Город «Почему бы не похулиганить?» В Ботаническом саду показали дерзко украшенные маршруты

«Почему бы не похулиганить?» В Ботаническом саду показали дерзко украшенные маршруты

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Настоящее новогоднее хулиганство развернулось в Ботаническом саду Петра Великого. Под праздничный удар попали Субтропический и Тропический маршруты, оценить результат посетители могут уже сейчас.

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«Почему бы не похулиганить под Новый год и не поставить гигантские разноцветные опунции в пустыне, или светящиеся ёлки посреди саванны, или не сделать в джунглях свисающие сияющие „лианы“ из ёлочных украшений, под стать настоящим тропическим лианам, растущим по соседству?» — спросили в Telegram-канале Ботанического сада 23 декабря.

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Судя по опубликованным кадрам, зеленые маршруты стали по-настоящему сказочными. Особенно ярко преобразившиеся локации и сверкающие гирлянды смотрятся в вечернее время.

«Дерзко и весело», — написал подписчик канала под фото.

Ранее в Ботаническом саду показывали, как украшали к Новому году финик. Для этого потребовалось настоящее альпинистское оборудование.

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