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Общество Город Тропический Новый год. Посмотрите, как в Петербурге финик наряжали

Тропический Новый год. Посмотрите, как в Петербурге финик наряжали

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С приходом декабря Петербург превратился в новогоднюю сказку — украшенные игрушками и огнями елки стоят в каждом учреждении. Однако своей подготовкой к празднику особенно отличились в Ботаническом саду Петра Великого, там нарядили финик.

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Видеозаписью украшения гигантской пальмы поделились в Telegram-канале Ботанического сада 5 декабря. На кадрах можно заметить, как специалисты взобрались на финик с помощью высокой стремянки и настоящего альпинистского оборудования. Они постепенно вешали на листья финика золотые елочные шары, а затем приступили к установке электрической гирлянды.

Ранее «Фонтанка» показывала, как к Новому году готовятся в центре Петербурга. Большую праздничную ярмарку монтируют на Манежной площади и Малой Садовой улице.

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Ботанический сад Новый год Финик
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