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Финансы Больше 1,8 млрд рублей в валюте не позволили провезти через границу РФ в 2024 году

Больше 1,8 млрд рублей в валюте не позволили провезти через границу РФ в 2024 году

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10 комментариев

Российские таможенники с начала 2024 года выявили незаконное перемещение гражданами валюты на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Возбудили десятки уголовных дел и почти 11 тысяч — административных.

За 11 месяцев текущего года таможенники пресекли более 10,9 тысячи попыток незаконного перемещения валюты, сообщает 23 декабря пресс-служба ФТС России. В основном перевезти пытались доллары, евро и российские рубли. Чаще всего — в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан. Ввозили в основном из этих же стран.

В этом году таможенники возбудили 63 уголовных дела, из них 38 — за незаконный вывоз. Административных дел за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств накопилось 10 861, и больше половины — 6 198 дел — были связаны с вывозом иностранной валюты на сумму более 10 тысяч долларов в эквиваленте.

В ведомстве напоминают, что без декларирования перевозить можно только сумму до 10 тысяч долларов. Свыше этой суммы можно ввозить: от 10 до 100 тысяч долларов — с подачей декларации, а более 100 тысяч долларов — с декларацией и документами, которые подтверждают происхождение денег. Пошлины и налоги за декларирование наличных сверх норм не взимаются. А вот вывозить из Россию валюту на сумму более 10 тысяч долларов временно запрещено, если это не рубли.

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ФТС России Вывоз валюты
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Комментарии
10
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
а сколько позволили?
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Зачем это всё?
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