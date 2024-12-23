«Для нас „горящая“ пора начинается». В МЧС рассказали, как обеспечат безопасность Петербурга в новогодние выходные

В новогодние выходные работа всех ведомств, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, будет приведена в режим повышенной готовности. МЧС задействует около 1 200 человек из 100 подразделений и 200 единиц техники. Об этом сообщил во время пресс-конференции ТАСС 23 декабря заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Улубиков.

«Для нас „горящая“ пора начинается. Население отдыхает, а мы переходим в режим повышенной готовности. Подготовка начиналась еще в ноябре», — сказал Улубиков.

По его словам, 31 декабря, 1, 2, 6, 7, 8 января в режиме готовности будет находиться вся техника, что на 10% больше, чем обычно. К дежурству подключат не только штатных сотрудников, но и добровольцев.

Особый уровень безопасности будет обеспечен на Дворцовой площади, праздничных ярмарках, в православных храмах и по всем адресам, где запланированы официальные праздничные мероприятия.

Усилят контроль в том числе на акваториях, в боевом расчете будут находиться плавсредства, рассчитанные как на летний, так и на зимний сезон, поскольку во многих местах лед еще не установился из-за плюсовых температур.

Повышенное внимание уделят жилым домам, поскольку во время больших праздников обычно растут риски пожаров и других инцидентов, отмечают в МЧС.

Сейчас сотрудники ведомства ходят с профилактическими визитами к организаторам праздников и на площадки, где они запланированы. Проводятся тренировочные занятия по эвакуации. Уже проведено 1 005 таких встреч. В преддверии Рождества спасатели проконсультируют в том числе служителей церкви.

Организованы профвизиты и рейды с участием полиции и на точки продаж пиротехники. Все магазины проверяют на предмет нелегальных продаж и распространяют в них памятки для покупателей: как правильно использовать пиротехнику.

В Петербурге определены 39 безопасных мест для запуска фейерверков, полный список в ближайшее время будет опубликован на сайте МЧС. В целом представление об этом можно составить по прошлогоднему списку адресов: в нем были, например, пляж Верхнего Суздальского озера, Пулковский парк, Парк Героев-Пожарных, Сад на Неве.

Ранее губернатор Петербурга объявил об усилении антитеррористической безопасности в городе после серии поджогов.