В Кремле ответили, разводится ли Башар Асад с женой

Дмитрий Песков опроверг информацию о разводе бывшего президента Сирии Башара Асада с женой Асмой. Слова пресс-секретаря президента РФ передает telegram-канал «Вы слушали Маяк» в понедельник, 23 декабря.

Представитель Кремля опроверг информацию о разводе Башара Асада с женой и намерении Асмы Асад выехать из России. Как отметил Песков, сообщения о том, что Башару Асаду ограничили выезд из Москвы и заморозили его имущество, также не соответствуют действительности.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию, вылетев в Москву, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».