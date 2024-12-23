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Власть В Кремле ответили, разводится ли Башар Асад с женой

В Кремле ответили, разводится ли Башар Асад с женой

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31 комментарий

Дмитрий Песков опроверг информацию о разводе бывшего президента Сирии Башара Асада с женой Асмой. Слова пресс-секретаря президента РФ передает telegram-канал «Вы слушали Маяк» в понедельник, 23 декабря.

Представитель Кремля опроверг информацию о разводе Башара Асада с женой и намерении Асмы Асад выехать из России. Как отметил Песков, сообщения о том, что Башару Асаду ограничили выезд из Москвы и заморозили его имущество, также не соответствуют действительности.

Напомним, утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию, вылетев в Москву, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».

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Башар Асад Сирия
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Комментарии
31
alexadmin
1 час
В ответ на конфискацию российских активов Западом, Россия конфисковала Асада с двумя тоннами валюты, так что ли выходит?
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Песков свахой теперь?
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