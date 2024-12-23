Признавшийся в убийстве журналиста Максимова полковник Смирнов хочет на СВО

После признания в убийстве журналиста Максима Максимова отставной полковник полиции Михаил Смирнов заявил о желании уйти на фронт, пишет телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

По информации «Фонтанки», бывший полицейский признался еще в одном убийстве — третьем в его уголовном деле. О нем мы расскажем чуть позже.

Кроме того, как сообщает Следком, Смирнов дал признательные показания по делу об убийстве в 1998 году на Турухтанных островах. Полковника арестовали еще в конце мая.

Летом в 1998 году на дороге на Турухтанные острова взорвалась машина с авторитетным Сериковым внутри. Он выжил, коллега тоже, водитель — нет. СВУ оказалось под водительским креслом после того, как четверо переодетых в сотрудников ГИБДД мужчин остановили машину и попросили всех из нее выйти для проверки документов. Подробнее о подоплеке можно прочитать здесь.

Репортер «Фонтанки», Агентства журналистских исследований (АЖУР) Максим Максимов пропал 29 июня 2004 года. На протяжении этих 20 лет мы снова и снова публиковали результаты своего расследования. Называли — кто, при каких обстоятельствах и за что убил нашего коллегу.

Процессуальному финалу препятствовали два факта, точнее их отсутствие — признание Смирнова и тело Максима. Теперь признание есть. 18 декабря 2024 года его зафиксировал следователь.

Прямо сейчас оперативные, следственные, поисковые службы копают лесополосу в Белоострове. Место, где закопано тело журналиста Максима Максимова, полковник полиции в отставке Михаил Смирнов показал с точностью до метров, но за 20 лет ландшафт серьезно изменился.

Для тех, кто не боится, — рассказ Евгения Вышенкова.