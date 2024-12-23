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Авто Новый участок «Скандинавии» открылся раньше срока. Смотрите, какой он стал

Новый участок «Скандинавии» открылся раньше срока. Смотрите, какой он стал

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1 комментарий
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В Выборгском районе Ленинградской области 23 декабря открылся после реконструкции 24-километровый участок федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой. Реконструкция завершилась с опережением срока на год, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Это участок с 100-го по 124-й километр. Он стал шестиполосным. Его строительная длина — 24,05 км, ширина проезжей части — 22,5 м, разделительной полосы — 5 м, обочин — 3,75 м. Его дорожная одежда состоит из пяти слоев: песок, щебеночно-песчаная смесь и три слоя асфальтобетона. Есть две развязки: на 114-м километре — со съездами в сторону поселков Лейпясуо и Стрельцово, на 123-м километре — с региональной дорогой «Моховое — Ключевое». На 105-м и 117-м километрах в насыпи дороги устроены скотопрогоны: там проходят пути миграции диких зверей. Плюс по обеим сторонам проезжей части установлены сетчатые ограждения, которые не позволят животным выходить на трассу. На 101-м километре, у поселка Кирилловское, возведен надземный пешеходный переход. Шумозащитные экраны поставлены вдоль жилой застройки в районе СНТ «Красногвардеец», «Смена», «Астра», «Новоперовское» и «Сампо».

«При разработке проекта реконструкции „Скандинавии“ особое внимание специалисты уделили устройству системы очистки воды с проезжей части. Только после прохождения через локальные очистные сооружения и фильтрации вредных примесей вода сбрасывается на прилегающую территорию», — отмечают в Упрдоре.

Источник:

Датчики учета интенсивности движения фиксируют высокий трафик на реконструированных шестиполосных участках «Скандинавии»: сегодня он достигает 47 тысячи автомобилей в сутки в оба направления. Многие из них — большегрузы, следующие к портам Выборг и Приморск, к Светогорскому ЦБК. К тому же это популярное дачное и туристическое направление. Дорога долгое время считалась аварийной, но реконструкция повышает безопасность. Встречные потоки разделяет железобетонное ограждение, на обочинах установлены металлические барьерные ограждения, на всем протяжении обновленного участка смонтированы линии наружного освещения.

«Одно из приоритетных направлений — это расширение пропускной способности коридоров. <…> Сегодня мы открываем пять объектов. Четыре из них входят в состав международных коридоров», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе церемонии, в которой он принял участие в режиме телемоста.

«Скандинавия» строилась в 80-е годы прошлого века по нормативам II категории. Рост трафика привел к тому, что двухполосная дорога перестала справляться с нагрузками и отвечать современным требованиям безопасности. С 2014 года реконструированы участки с 47-го по 124-й км. Сейчас ФКУ Упрдор «Северо-Запад» продолжает работы на участке «Скандинавии» с 124-го по 134 й км. Благодаря реконструкции от границы Петербурга и Ленобласти до начала обхода Выборга дорога будет иметь шесть полос движения и сплошное освещение. На всем протяжении этих участков строится заново и реконструируется десять развязок с путепроводами, шесть скотопрогонов, пять мостов и восемь надземных пешеходных переходов. Объект включен в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Комментарии
5
zoera
2 минуты
Только вот теперь кому она нужна, такая трасса в 6 полос?
111111111111118
1 минута
Пожалуй, самый дорогой тупик в мире. Гиннеса известили уже?
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