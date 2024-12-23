Новый участок «Скандинавии» открылся раньше срока. Смотрите, какой он стал

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







В Выборгском районе Ленинградской области 23 декабря открылся после реконструкции 24-километровый участок федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой. Реконструкция завершилась с опережением срока на год, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Это участок с 100-го по 124-й километр. Он стал шестиполосным. Его строительная длина — 24,05 км, ширина проезжей части — 22,5 м, разделительной полосы — 5 м, обочин — 3,75 м. Его дорожная одежда состоит из пяти слоев: песок, щебеночно-песчаная смесь и три слоя асфальтобетона. Есть две развязки: на 114-м километре — со съездами в сторону поселков Лейпясуо и Стрельцово, на 123-м километре — с региональной дорогой «Моховое — Ключевое». На 105-м и 117-м километрах в насыпи дороги устроены скотопрогоны: там проходят пути миграции диких зверей. Плюс по обеим сторонам проезжей части установлены сетчатые ограждения, которые не позволят животным выходить на трассу. На 101-м километре, у поселка Кирилловское, возведен надземный пешеходный переход. Шумозащитные экраны поставлены вдоль жилой застройки в районе СНТ «Красногвардеец», «Смена», «Астра», «Новоперовское» и «Сампо».

«При разработке проекта реконструкции „Скандинавии“ особое внимание специалисты уделили устройству системы очистки воды с проезжей части. Только после прохождения через локальные очистные сооружения и фильтрации вредных примесей вода сбрасывается на прилегающую территорию», — отмечают в Упрдоре.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Датчики учета интенсивности движения фиксируют высокий трафик на реконструированных шестиполосных участках «Скандинавии»: сегодня он достигает 47 тысячи автомобилей в сутки в оба направления. Многие из них — большегрузы, следующие к портам Выборг и Приморск, к Светогорскому ЦБК. К тому же это популярное дачное и туристическое направление. Дорога долгое время считалась аварийной, но реконструкция повышает безопасность. Встречные потоки разделяет железобетонное ограждение, на обочинах установлены металлические барьерные ограждения, на всем протяжении обновленного участка смонтированы линии наружного освещения.

«Одно из приоритетных направлений — это расширение пропускной способности коридоров. <…> Сегодня мы открываем пять объектов. Четыре из них входят в состав международных коридоров», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе церемонии, в которой он принял участие в режиме телемоста.