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Бизнес Глава Зернового союза: экспортные ограничения взвинчивают цены на растительное масло

Глава Зернового союза: экспортные ограничения взвинчивают цены на растительное масло

1 270
9 комментариев

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью «Фонтанке» 23 декабря объяснил, почему в России резко выросли цены на растительное масло.

По его словам, причиной этому стали экспортные ограничения на семечку подсолнечника: пошлины сейчас составляют 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну.

Из-за сложностей с экспортом у аграриев нет стимула для расширения посевных площадей. В результате, на фоне невысокого урожая, на внутреннем рынке образовался дефицит сырья для растительного масла, и его переработчики вынуждены закупать его по очень высоким ценам. А те, в свою очередь, транслируются в конечные цены для потребителей на полках магазинов.

Более подробно о проблемах российской зерновой отрасли читайте в интервью Аркадия Злочевского на «Фонтанке».

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Комментарии
9
281371700
1 час
А, если бы не было экспортных ограничений, гнали бы на экспорт, и цены всё равно росли бы!!!
Cashmare
1 час
не, это просто у россиян выросло благосостояние, и они схомячили все семки, запивая их растительным маслом. а по-хорошему, тов. сталин быстро бы переориентировал производителей с экспорта на внутренний рынок
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