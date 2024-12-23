Глава Зернового союза: экспортные ограничения взвинчивают цены на растительное масло

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью «Фонтанке» 23 декабря объяснил, почему в России резко выросли цены на растительное масло.









По его словам, причиной этому стали экспортные ограничения на семечку подсолнечника: пошлины сейчас составляют 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну.

Из-за сложностей с экспортом у аграриев нет стимула для расширения посевных площадей. В результате, на фоне невысокого урожая, на внутреннем рынке образовался дефицит сырья для растительного масла, и его переработчики вынуждены закупать его по очень высоким ценам. А те, в свою очередь, транслируются в конечные цены для потребителей на полках магазинов.

Более подробно о проблемах российской зерновой отрасли читайте в интервью Аркадия Злочевского на «Фонтанке».