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Бизнес Вы не в ту сторону запрещаете. Почему на самом деле в России дорожают хлеб, масло и гречка

Вы не в ту сторону запрещаете. Почему на самом деле в России дорожают хлеб, масло и гречка

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На минувшей неделе ФАС потребовала у переработчиков зерна объяснить, почему в стране подорожала гречка. Именно с нее в 2020 году был запущен процесс ручного управления ценами на продукты на самом высшем уровне, и вот опять. «Фонтанка» спросила у главного по зерну в России, что вообще происходит и почему.

На этот раз ФАС России, похоже, сыграла на опережение. Обнародованное ведомством письмо Российскому Союзу мукомольных и крупяных предприятий говорит об увеличении себестоимости гречки в ноябре–декабре 2024 года. Правда, пока об этом не в курсе ни Росстат, ни руководство отраслевых объединений.

Проблемы с ростом отпускных цен производителей действительно есть, но в другом месте — с семенами подсолнечника, от которых зависят цены на растительное масло. Вот оно действительно дорожает в магазинах в отличие от гречки, правда, пока в очень ограниченных количествах.

«Фонтанка» поговорила с главой Зернового союза России Аркадием Злочевским, который рассказал, в чем реально заключается проблема отрасли и почему, несмотря на все старания чиновников, цены в магазинах будут вести себя по законам рынка, а не по указаниям сверху.

— Действительно ли на рынке наблюдается рост оптовых цен на гречиху, о котором говорит ФАС, и если так, то с чем он связан?

— Нет, ну на гречиху мы не видим особого роста.

— В магазинах она вроде тоже не особо дорожает.

— Это уже вопрос к сетям. У нас всё достаточно стабильно, урожай хороший, для нормального потребления в стране его хватит. Он хуже, чем в прошлом году, но этому есть объяснение: меньше площадей было засажено, и с погодой было так себе.

— Россияне потребляют плюс-минус миллион тонн в год, и столько мы вырастили?

— Мы вырастили больше. Почему ФАС обратила внимание на гречку, я не знаю. Возможно, был задан вопрос торговым сетям, а те сослались на переработчиков, которые делают эту крупу. Но у нас на зерновом рынке с сырьем гречихи ничего не происходило.

— А что с подсолнечником? В последних отчетах говорится, что урожай сильно упал относительно прошлого года.

— С ним как раз все понятно. Мы же переходим на отечественные семена по настоянию Минсельхоза. А они по урожайности показывают результаты гораздо ниже. Мы летом сравнивали поля, засеянные отечественными и импортными семенами. При одинаковой инфраструктуре и технологиях урожайность пока ниже на 30%.

— То есть для того, чтобы с отечественными семенами поддержать требуемый стране уровень урожая, надо сажать на 30% больше подсолнечника?

— Да, чтобы произвести такое же количество, надо на треть больше площадей засевать. Но это абсурд. Дело в том, что подсолнечник очень требователен к севообороту — если его не производить, то почвы быстро деградируют. Все специалисты это знают, и никто не рискует так делать. Ведь если после нескольких урожаев подсолнечника посеять на этом поле пшеницу, кукурузу или что угодно, то не получишь урожая вообще.

Но основная проблема даже не в этом, а в отсутствии внешних рынков сбыта. Его сырье больше нельзя экспортировать. Из-за этого испарилась конкуренция за подсолнечник между экспортерами и внутренней переработкой.

Справка. Здесь имеется в виду не полный запрет на экспорт семян подсолнечника, который действовал в 2021 году, а, по сути, заградительные экспортные пошлины в 50%, но не менее 32 тыс. рублей за тонну. Они касаются только стран за пределами ЕАЭС. Во многом из-за этого экспорт семян подсолнечника из России в страны ЕС обрушился с 432 тыс. тонн в 2020 году до всего 10 тыс. тонн в 2023 году. Тем не менее с начала 2024 года Россия все же экспортировала не менее 66 тыс. тонн семян (данные ООН и таможенного ведомства Китая) против 1,34 млн тонн в 2020 году. Основные покупатели в этом году — «беспошлинные» Казахстан и Киргизия (не менее 28 тыс. тонн) и Китай (21 тыс. тонн за январь–ноябрь).

А внутренняя переработка, в свою очередь, сильно монополизирована. Она контролируется несколькими крупными компаниями, которые согласовывают между собой закупочную политику. Мы видим, что картельные соглашения у них существуют, но государство с этим не разбирается.

Чиновники считают, что экспорт подсолнечного масла все оправдывает, но это же демотивирует производственную базу. Естественно, когда цены обваливаются, как в прошлом сезоне, когда цена за тонну упала ниже 19 тысяч рублей, то проще ничего не сеять.

— А какова линия рентабельности для производителей?

— Линия рентабельности сейчас — около 27 тысяч рублей за тонну. В итоге фермеры «припали» в этом сезоне. Меньшую технологичность по посевам были вынуждены применять в том числе и по причине отечественных семян. Ну какое-то количество импортных семян осталось, кто-то запасся до того, как квоты были введены. А остальные — всё.

И, в общем, естественно, урожай просел, а дальше — и это совершенно логично — выросла цена подсолнечника. И сейчас он стоит около 47 тысяч рублей за тонну. Вообще, для производителей это в чем-то и хорошо. Из-за высоких цен инвестиции в масленичную отрасль текут достаточно активно. А переработчикам-то при таких ценах куда деваться? Они же только что мощности нарастили, вот и покупают.

Получается, что сами себя загнали в угол. Это же именно переработчики пролоббировали ограничения на экспорт и тому подобные вещи.

А вот на Украине никаких ограничений на экспорт сырья нет. Так что она сохраняет свои позиции на рынке продажи масла, которое у них совершенно не подорожало.

— А что на мировом рынке с ценами сейчас происходит?

— В целом, они снизились по сравнению с прошлым годом. Но 2023 год был аномальным, там цены доходили до 2 тыс. долл. за тонну растительного масла. Сейчас же средний уровень — 1 100-1 200 долларов. А я помню сезоны, когда они падали до 700-800 долларов. Пережили же мы эти сезоны, так что дело не в этом.

У нашего главного конкурента, Украины, нет экспортных ограничений. Она продолжает экспортировать подсолнечник и производит его все больше и больше. И ей хватает на внутреннюю переработку, чтобы занимать лидирующие позиции по поставкам масла, и на экспорт. И в результате закупочные цены внутри Украины на подсолнечник на 30% выше, чем в России.

Потому есть и мотивация производить как можно больше семян, и потому и нет таких проблем и провалов для переработчиков. А у нас закупщики как зажмут своей монопольной политикой цены — все, мы перестаем сеять.

— Но если посмотреть на это все-таки с точки зрения чиновника, низкие закупочные цены должны сдерживать рост стоимости растительного масла?

— Расскажите мне, как это сдерживает! Цены на масло все равно растут. Вот в прошлом сезоне закупочные цены на семена обваливались до 15 тысяч за тонну. И что, сильно в магазинах масло подешевело?

— Да, интересный эффект, конечно.

— Более того, из-за того, что цены на масло не снижаются, государство ввело пошлины на его экспорт. Теперь уже по производителям масла бьют. Ну, в общем, это не очень эффективная политика. Все эти ограничения все равно в конечном итоге заканчиваются одним и тем же.

— А вы помните эту историю, когда власти в 2020 году, тоже в конце декабря, требовали из-за резкого роста цен на масло и гречку срочно принять меры для их сдерживания? Тогда это закончилось постановлением правительства, которое разрешило ограничивать розничные цены. Однако с тех пор они не особо как-то снизились.

— Конечно, в таком режиме ручное управление будет неэффективно. Справиться с ценовой ситуацией такими методами невозможно. Мы же практически с самого начала, когда пришла команда Патрушева в Минсельхоз, объявили, что теперь ориентируемся на аргентинский опыт.

Справка. Сразу после назначения в 2018 году министром сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял, что не видит причин для введения пошлин на экспорт пшеницы. Однако уже в 2019 году допустил, что такой механизм может быть использован «при острой необходимости, исходя из рыночной ситуации». В 2020 году были введены экспортные квоты, а в июне 2021 года были установлены и экспортные пошлины, действующие до сих пор. Первоначально они носили характер демпфера и заявлялось, что получаемые государством деньги от пошлин пойдут на возмещение расходов производителей зерна.

— Это как?

— А именно так. В Аргентине 30 лет назад ввели ограничения на экспорт — и пшеницы, и масла, и всего. Как раз, чтобы сдержать внутренние цены на продукты. И к чему это привело через 30 лет? А к тому, что по прошлому сезону в Аргентине самый высокий уровень роста цен на все продовольственные товары. Вообще в мире самый высокий. А ведь все 90-е годы — мы просто забываем, память короткая, — все 90-е годы мы сидели на аргентинском подсосе, импортируя оттуда пшеницу.

А что сегодня Аргентина из себя представляет как экспортер? Да ничего. Теперь уже мы сами поставляем пшеницу в Бразилию, в Мексику — на их традиционный рынок сбыта.

— Какая-то неправильная наука.

— Ну так я и говорю, самый неэффективный опыт регулирования в мире был взят за основу для нашего отечественного рынка. Я об этом тогда уже кричал. Кто-нибудь это, хоть слово в прессе написал тогда?

— Я сейчас напишу.

— Ориентируйтесь лучше на Бразилию, которая никаких ограничений не вводила и 30 лет назад была на одних стартовых позициях с Аргентиной, а сегодня второй экспортер продовольствия в мире после США. Через 30 лет! И где там Аргентина? В каком-то хвосте барахтается со своим экспортом.

— А вот с вашей, извините, колокольни руководителя отраслевого союза, каким образом видится резкое подорожание хлеба в магазинах летом этого года? Вы за этим процессом с какими чувствами наблюдали?

— Это стандартная вещь, которая вообще никак не связана с ценами на зерно, как бы об этом ни кричали хлебопеки. Никогда цены на зерно не приравниваются к ценам на хлеб, всегда играют роль другие факторы. В стоимости хлеба зерно составляет процентов 15-16. И даже если цены на зерно выросли на 40%, то в булке хлеба это отражается повышением на 2-3%. А вот если тарифы на электроэнергию растут на 10%, или зарплаты — на 30%… тут это все сразу ощущается.

В качестве примера возьмем далекий 2009 год — тогда цены на пшеницу обвалились в 3 раза: с 9 до 3 тысяч рублей за тонну. А цена на хлеб выросла (в расчете на килограмм) с 26 до 32 рублей. Поразительная история!

А с импортозамещением по пшенице так же обстоит ситуация, как с подсолнечником?

— Пшеница никакого импортозамещения не требует вообще — у нас все свое, тут мы уже выстроили систему. В 90-е была дискуссия среди селекционеров, стоит ли использовать метод гибридизации, но поскольку гибриды живут очень короткое время — всего 3-5 лет — в отличие от сортов, которые живут десятилетиями, пришлось от него отказаться. А что в результате? Посмотрите на весь перечень импортозависимых семян, которые мы завозим из других стран — абсолютно все. За исключением сои, потому что она не поддается гибридизации. А все остальное — это гибриды. Вот по сортовым семенам у нас никаких проблем нет, они все свои.

— Какие у нас культуры наиболее импортозависимые?

— В первую очередь, сахарная свекла — у нее импортозависимость выше 90%. Далее идут подсолнечник (72%), кукуруза (56%) — в общем, у всех культур этот показатель 50%.

— А рис у нас свой?

— Свой, но только короткозерный, тот самый, Краснодарский. А вот длиннозерный рис мы до сих пор импортируем.

— Вот как раз с рисом, судя по урожаю этого года, у нас все очень хорошо?

— Действительно, неплохо с урожаем на самом деле, он действительно рекордный в этом году — 1,2 млн тонн. Но почему-то экспортировать рис нельзя, поэтому нет стимулов к расширению посевных площадей. А ведь несмотря на то, что он короткозерный, у него достаточно высокое качество. Помню, к нам приезжала делегация из Японии в 2010-х, оценивали возможность использования нашего кубанского риса в суши-ресторанах в Европе.

— Подошел?

— Да.

— А мы все какие-то дорогие японские сорта покупаем…

— В Европе в принципе рис весь импортный, своего не хватает, чтобы снабжать рестораны. Везут из Таиланда, из других стран Азии, а Кубань-то ближе.

— Но из нее нельзя ничего экспортировать?

— Да, теперь нельзя. А тогда активно пытались закупать. Но потом в 2020 году случилась авария на Кубанском водохранилище из-за засухи, которая вырубила экспортный потенциал на несколько сезонов. Сейчас урожай восстановился, но появились экспортные ограничения.

— А есть интерес, чтобы снова экспортировать рис?

— Я считаю, что экспортные ограничения вообще крайне вредны. Они демотивируют производственную базу. Если мы хотим удержать внутренний уровень, надо позаботиться о том, чтобы у нас было перепроизводство — производилось как можно больше.

Что плохого в том, что цены на зерно начинают расти в связи с ростом экспорта, когда курс рубля падает, а цены подгоняются под мировые? Кто мне может объяснить, почему должно быть иначе и почему надо действовать по аргентинскому сценарию? Ведь это приведёт к тому, что мы будем потом опять импортировать ту же самую пшеницу. Или даже не импортировать, но внутренние цены все равно будут намного больше, чем сегодня.

Нет никаких стимулов для выращивания пшеницы — это экономически неоправданно. Зачем ее производить, если цену утрамбовали так, чтобы производства ее брали почти за так. И у нас не только экспортные квоты, но и пошлины сверху.

— Получается, что самая главная боль — это ограничения на экспорт. А если взять этот сезон, то что самое неприятное происходит у вас в отрасли?

— Вторая неприятность — активнейшая монополизация на экспортных направлениях, которая приводит к снижению закупочных цен. Это приводит к демотивации производителей сырья.

— А кто же эти монополисты?

— У нас с крупнотоннажными отгрузками работают три порта и пять терминалов. Всего. Это уже о чем-то, наверное, говорит?

Есть порт Новороссийск, порт Тамань, порт Туапсе. Только они способны отгружать крупные партии зерна. По одному зерновому терминалу в Туапсе и Тамани. Обратите внимание, что в Новороссийске зерновой терминал принадлежит «Деметра-Холдингу», Таманский терминал наполовину тоже принадлежит ему, и миноритарная доля (49%) в Новороссийском комбинате хлебопродуктов тоже принадлежит ему. Объединенная зерновая компания (ОЗК) — государственная. Проект крупного госбанка и «Деметра-Холдинга». Они декларировали, что вышли из проекта, но на самом деле все так и осталось.

Есть единственный независимый терминал «КСК», который принадлежит группе «Дело», который действительно нарастил свой объем перевалки более чем до 10 млн тонн. И есть терминал в Туапсе, который принадлежит Владимиру Лисину, но у него есть ограничения — нет возможности доставлять груз автотранспортом, только по железной дороге. В Тамани, напротив, нет железной дороги, только автотранспорт. Таким образом, три игрока всегда могут договариваться между собой.

— А как же наш новый терминал в Высоцке? У него 4 млн тонн мощность.

— Он развивается, но пока не те объемы, конечно. Это теоретическая мощность, а по факту он отгрузил 800 тыс. тонн за прошлый сезон. А все крупнотоннажные отгрузки идут в Черном море в Новороссийске, или на рейдовой перевалке в Керченском проливе Азовского моря.

Что сделало государство? «Отжало» торговый дом «Риф» — крупнейшего экспортера. Он в прошлом сезоне остановил отгрузки и находится до сих пор в простое с марта. Его объемы перехватили две компании: «Деметра-Холдинг» и ОЗК.

Справка. Весной 2024 года Россельхознадзор объявил, что уже готовые к отправке на экспорт партии «Рифа» примерно в 1 млн тонн не соответствуют фитосанитарным нормам, и запретил их отгрузку, чтобы не подрывать репутацию России как мирового поставщика пшеницы. Уже загруженные зерном суда в порту были задержаны, а «Рифу» резко сократили экспортные квоты, в результате чего его деятельность была полностью остановлена.

«Риф» грузил зерно через ГК «Дело», через независимый терминал, в результате он сократил перевалку на половину объема. А у «Деметры» и ОЗК — собственные морские терминалы, при этом ставки на перевалку в два раза выше, чем на других. И государство на это смотрит сквозь пальцы.

Кроме того, у «Деметра-Холдинга» в руках львиная доля вагонов-хопров — специализированного подвижного состава. ФАС не заводит дело, потому что формально там меньше 50%, но ФАС не учитывает, что от 20 до 30% всех хопров ездит не с зерном, а с удобрениями, цементом. Их мешать в одну кучу нельзя. В итоге никакой регуляторики нет, все это приводит к довольно высоким расценкам на перевозки — и понижает закупочные цены крестьян. То есть в первую очередь влияет на экономику провинции.

— А каков эффект для рынка от присоединения новых территорий?

— В прошлый сезон активно оттуда поступал, например, тот же подсолнечник по очень низким ценам. Раньше этот подсолнечник уходил на Украину и на Запад, а не к нам. И, соответственно, тот же Ростов очень сильно просел. Надо было это регулировать — там девать некуда было его, но это кризис перепроизводства был не в России в целом, а конкретно в новых территориях.

— В этом году удалось как-то исправить ситуацию?

— Я думаю, в этом году будет полегче все-таки. Теперь Минсельхоз считает все вместе, с новыми территориями и декларирует рост. Но, получается, лукавит, докладывая наверх. Потому что раньше-то мы не включали новые территории, даже Крым не включали в общую статистику по урожаю. Например, сейчас Минсельхоз декларирует, что отсеяли озимых под урожай будущего года 19 млн га, хотя план стоял 20, но умалчивается, что это с новыми территориями.

— Сколько пахотных земель прибавилось?

— Мы считаем соответственно, что у нас отсеяно реально 17,4 млн га без новых территорий. И это довольно существенное падение, потому что в прошлом году без новых территорий было 18,61 млн га. А теперь Минсельхоз говорит, что посевы выросли почти на 2 млн га.

Беседовал Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
32
В д. Гадюкино - дожди.
55 минут
В итоге ввод продуктовых карточек россияне встретят со всеобщим одобрением. Для убедительности на них можно печатать карту расширения нато.
Kostiks
20 минут
Мрачная статья(( Если все так, то через несколько лет жесткий дефицит и огромный рост цен
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