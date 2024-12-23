В модернизацию Киностудии им. Горького вложат 19 миллиардов рублей

Помимо работ по реконструкции объектов на улице Эйзенштейна в Москве, основную часть финансирования направят на возведение нового кинопроизводственного комплекса в Валдайском проезде, дом 16. По словам Слащевой, строительство нового здания на месте снесенного старого уже ведется. После модернизации общая площадь инфраструктуры для кинопроизводства увеличится вдвое, до 100 тыс. кв. м.

К августу 2025 года планируется восстановить многофункциональный кинозал, несколько лет назад пострадавший от пожара, открыть выставочный комплекс с постоянной экспозицией об истории отечественного кино. На вторую половину следующего года намечено завершение работ в трех новых зданиях, а также капремонт существующих строений на улице Эйзенштейна. Появятся и несколько новых зданий, среди них — шестиэтажный производственный комплекс и трехэтажный центр для размещения коллекции костюмов и реквизита киностудии. По словам Слащевой, финальный дедлайн окончания модернизации — конец следующего — начало 2026 года.