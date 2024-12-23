В новогоднюю ночь у Дворцовой площади будут дежурить 45 автобусов для задержанных

В новогоднюю ночь в центре Петербурга, у Дворцовой площади, будут дежурить 45 автобусов «для возможной перевозки задержанных лиц». Об этом сообщил во время пресс-конференции ТАСС 23 декабря первый заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко.

Как рассказал зампред комитета по вопросам законности Петербурга, в новогодние праздники в городе будет действовать оперативный штаб для реагирования на любые чрезвычайные ситуации. В режиме повышенной готовности будут находиться сотрудники всех ведомств, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС.

Сотрудники силовых ведомств и спасатели будут контролировать порядок на всех 330 городских мероприятиях. Особое внимание будет уделено Дворцовой площади. Вокруг нее планируют установить 50 металлодетекторов, еще 80 — на прилегающих улицах и территориях. На 11 КПП будет организована проверка ручными металлодетекторами.

«Будет обеспечено 45 автобусов для возможной перевозки задержанных лиц», — отметил Любченко в завершение своего выступления в ТАСС.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов объявил об усилении антитеррористической безопасности в Петербурге.