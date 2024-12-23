Под Петербургом задержали подозреваемого в покушении на убийство из арбалета

Оперативники уголовного розыска за два дня нашли водителя чёрного «Мерседеса», после конфликта с которым в больнице с простреленной грудью оказался 54-летний житель Петергофа.

Подозреваемого задержали у собственного дома в деревне Петровское в ночь на воскресенье, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря. Покушение на убийство вменяют 56-летнему жителю Ломоносовского района Ленобласти.

По версии следствия, 20 декабря он повздорил с водителем «Лады», который выезжал из промзоны на Гостилицком шоссе. 54-летний владелец отечественной машины в результате оказался в больнице с раной груди. По его словам, человек из «Мерседеса» выстрелил в него из арбалета. Стрелу нашли, а вот оружие нет.

Подозреваемый в разговоре с полицейскими признал, что ему принадлежит чёрный микроавтобус, который был в день происшествия на Гостилицком шоссе. Однако своё участие в ссоре со стрельбой он отрицает, пишет 47news. По словам мужчины, владельцем арбалета он больше не является — оружие продано.