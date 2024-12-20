В Петербурге водитель «Мерседеса» освобождал дорогу стрельбой из арбалета. Есть раненый

Арбалет стал решающим аргументом в дорожном споре в Петродворцовом районе Петербурга. Проигравшего ставят на ноги в больнице, стрелка ищет полиция.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 20 декабря в 26-ю горбольницу поступил 54-летний пациент — в прошлом учредитель строительной фирмы — с проникающим ранением грудной клетки. По предварительным данным, внутренние органы ему повредила стрела.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что мужчина пострадал, когда выезжал из промзоны на Гостилицком шоссе. Он повздорил с водителем «Мерседеса», который вышел из машины и выстрелил в оппонента из арбалета.

Пострадавший смог доехать до ближайшей АЗС, откуда ему и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали. Его состояние оценивают как среднетяжёлое.

Полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает личность водителя «Мерседеса».