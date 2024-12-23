Тест: насколько ты устал в 2024 году? Если даже это лень, мы поймем

Год почти завершен. Время подводить итоги, готовиться к празднику, покупать подарки. Если вы сейчас тяжело вздохнули, то этот тест для вас. Предлагаем не думать, а просто проверить, насколько вы устали.
Вас просят работать 31 декабря, потому что больше некому, пойдете?
Кто-то что-то сказал (звуки плавного исчезновения)?
Ну если меня попросили, деваться некуда… Наверное, у них нет других вариантов.
ААААААААААААААААААААААААААААА!
Отличный план, зато не надо готовить, убираться и суетиться.
Вам говорят, что на праздник каждый приносит свои блюда.
ААААААААААААААААААААААААААААА!
Возьму только алкоголь.
Возьму салат по пути в магазине или закажу еды в ресторане. Главное — всё успеть!
Лучше скажу, что болен, и останусь дома.
Вам приходит сообщение от коллеги: «Будет розыгрыш на „Тайного Санту“, подарок нужен до конца недели».
Где-то были нераспакованные носки…
ААААААААААААААААААААААААААААА!
Отличная идея. У меня как раз есть, что подарить.
Люблю, когда люди радуются подарку. Зайду завтра вместо продуктового, выберу что-то прикольное.
Оливье будете готовить?
Моя жизнь уже — как салат.
Я уже в салат.
Я буду есть готовое!
ААААААААААААААААААААААААААААА!
Что будете делать 1 января?
Сидеть на кровати и смотреть в стену.
Ухожу в отпуск.
Работать. Или убираться. Или пойду куда-нибудь по делам — выходной же.
ААААААААААААААААААААААААААААА!
Я устал — по шкале от 1 до 10.
10/10. Или 7/10. Или… Смотря для кого.
ААААААААААААААААААААААААААААА!
На все 100.
Я устал, я мухожук.
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