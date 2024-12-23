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Образ жизни тест Тест: насколько ты устал в 2024 году? Если даже это лень, мы поймем

Тест: насколько ты устал в 2024 году? Если даже это лень, мы поймем

Мы устали придумывать веселые подзаголовки

1 978
3 комментария

Призов нет, только очевидные советы в конце

Источник:

Год почти завершен. Время подводить итоги, готовиться к празднику, покупать подарки. Если вы сейчас тяжело вздохнули, то этот тест для вас. Предлагаем не думать, а просто проверить, насколько вы устали.

ТЕСТПройден 580 раз
1 / 6

Вас просят работать 31 декабря, потому что больше некому, пойдете?

  • Кто-то что-то сказал (звуки плавного исчезновения)?

  • Ну если меня попросили, деваться некуда… Наверное, у них нет других вариантов.

  • ААААААААААААААААААААААААААААА!

  • Отличный план, зато не надо готовить, убираться и суетиться.

2 / 6

Вам говорят, что на праздник каждый приносит свои блюда.

  • ААААААААААААААААААААААААААААА!

  • Возьму только алкоголь.

  • Возьму салат по пути в магазине или закажу еды в ресторане. Главное — всё успеть!

  • Лучше скажу, что болен, и останусь дома.

3 / 6

Вам приходит сообщение от коллеги: «Будет розыгрыш на „Тайного Санту“, подарок нужен до конца недели».

  • Где-то были нераспакованные носки…

  • ААААААААААААААААААААААААААААА!

  • Отличная идея. У меня как раз есть, что подарить.

  • Люблю, когда люди радуются подарку. Зайду завтра вместо продуктового, выберу что-то прикольное.

4 / 6

Оливье будете готовить?

  • Моя жизнь уже — как салат.

  • Я уже в салат.

  • Я буду есть готовое!

  • ААААААААААААААААААААААААААААА!

5 / 6

Что будете делать 1 января?

  • Сидеть на кровати и смотреть в стену.

  • Ухожу в отпуск.

  • Работать. Или убираться. Или пойду куда-нибудь по делам — выходной же.

  • ААААААААААААААААААААААААААААА!

6 / 6

Я устал — по шкале от 1 до 10.

  • 10/10. Или 7/10. Или… Смотря для кого.

  • ААААААААААААААААААААААААААААА!

  • На все 100.

  • Я устал, я мухожук.

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Комментарии
3
МатрёшечкА
1 час
АААААААА!!!! )))))
triton1977
1 час
Аа?))
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