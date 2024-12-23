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Происшествия Редкая ночь: в утреннем отчете Минобороны только один регион

Редкая ночь: в утреннем отчете Минобороны только один регион

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5 комментариев

Ночь 23 декабря выдалась необычной: в утреннем отчете Минобороны только один регион и один беспилотник.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Губернатор области Александр Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

Вечером 22 декабря в Курской области, по словам губернатора, женщина погибла в результате атаки на село Кирилловка в Климовском районе. В поселке Красный Бор того же района мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица и был госпитализирован.

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Комментарии
5
Ганс-Дитрих Геншер
23 декабря, 09:57
радость-то какая. Но впереди ещё много дней и ночей.
kukuruzza
23 декабря, 10:34
Гадость замыслили,вот и притихли
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