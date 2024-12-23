Названа причина массовой задержки самолетов в Пулково

«На 11 рейсах был проведён повторный досмотр пассажиров и воздушных судов для обеспечения безопасности. В 23:45 проверки завершились», — говорится в сообщении.

RT со ссылкой на свой источник также сообщил, что проводили проверку из-за, как оказалось, ложного сообщения о минировании.

«Фонтанка» писала, что вечером 22 декабря задержали 12 рейсов. Читатели рассказывали, что их не выпускали из севших самолетов, а тем, кто собирался вылетать в Красноярск, пришлось, наоборот, покинуть борт. Позже читатели со ссылкой на службу охраны аэропорта уточнили, что якобы в Пулково поступило анонимное сообщение о лжеминировании.