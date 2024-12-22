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Общество В Пулково массовая задержка рейсов, пассажиров не выпускают из севших самолетов

В Пулково массовая задержка рейсов, пассажиров не выпускают из севших самолетов

23 904
27 комментариев

12 рейсов задерживаются на вылет из Петербурга вечером 22 декабря. Часть улетели, но с задержками.

Источник:

О некой «внештатной» ситуации, о которой сообщают пассажирам прибывших в Пулково самолетов, рассказали «Фонтанке» читатели. По словам очевидцев, их, к примеру, не выпускают из самолета, который час назад прибыл из Москвы. Напротив, покинуть борт пришлось тем, кто собирался вылетать в Красноярск.

Всего же, судя по данным онлайн-табло, задержаны уже 14 рейсов, еще 12 отправлены с задержками, некоторые на 15 минут, другие почти на два часа.

«Фонтанка» запросила пресс-службу аэропорта.

Обновление: Читатели «Фонтанки» со ссылкой на службу охраны аэропорта сообщили, что якобы в Пулково поступило анонимное сообщение о лжеминировании. В воздушной гавани «Фонтанке» ответили, что аэропорт работает штатно.

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Комментарии
27
Отец Родной
46 минут
Движуха! А то заскучали все
274883895
57 минут
Ждут прилёта боярЪ каких-то
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