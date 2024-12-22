«Такая любовь не бывает незаслуженной». В издательстве «Астрель-СПб» выходит собрание сочинений Андрея Константинова

В издательстве «Астрель-СПб» выходит собрание сочинений петербургского писателя и журналиста Андрея Константинова, ушедшего от нас в декабре 2023 года.

В числе других его друзей для первого тома собрания сочинений несколько слов о нем написал написал сценарист Леонид Юзефович:

— Мои c Андреем Константиновым отношения я бы не назвал ни знакомством, пусть даже довольно большой степени близости, ни приятельством — это была именно дружба, хотя и специфическая. На протяжении двадцати с лишним лет Андрей был моим другом в старинном смысле этого слова, то есть умным, проницательным и в то же время доброжелательным собеседником, часто — единомышленником во всем, что касалось главного дела нашей жизни.

Для Андрея, известного журналиста, а отчасти и политика, литература всегда была тем, чем для Карла Маркса — религия: с одной стороны, это «опиум для народа», с другой — «вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира». Выпускник Восточного факультета ЛГУ, арабист, начинавший свой путь военным переводчиком в Йемене, он больше всего ценил в ней то, что перекликалось с его юношескими, романтическими и не избытыми до конца жизни представлениями или, может быть, иллюзиями о чести, которую надо беречь смолоду, и о силе, которая легко уживается с благородством.

Об этом, собственно, и самая знаменитая его книга, вкупе со снятым по ней сериалом принесшая ему всенародную любовь — «Бандитский Петербург». А такая любовь не бывает ни незаслуженной, ни напрасной. Здесь, как и в других книгах Андрея, написанных им лично или в соавторстве с близкими ему людьми, гораздо больше человечности и понимания обстоятельств нашей жизни, чем это может показаться, если судить по их жанровой принадлежности.