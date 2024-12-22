Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

3 м/c,

южн.

 749мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Отнять красный аттестат
Чем угощает Псков
Открытие Витебской развязки
Почему столкнулись поезда
Куда пойти на выходных
Как пенсионерка подожгла банк
Атака беспилотников в Казани
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Такая любовь не бывает незаслуженной». В издательстве «Астрель-СПб» выходит собрание сочинений Андрея Константинова

«Такая любовь не бывает незаслуженной». В издательстве «Астрель-СПб» выходит собрание сочинений Андрея Константинова

904
4 комментария

В издательстве «Астрель-СПб» выходит собрание сочинений петербургского писателя и журналиста Андрея Константинова, ушедшего от нас в декабре 2023 года.

В числе других его друзей для первого тома собрания сочинений несколько слов о нем написал написал сценарист Леонид Юзефович:

— Мои c Андреем Константиновым отношения я бы не назвал ни знакомством, пусть даже довольно большой степени близости, ни приятельством — это была именно дружба, хотя и специфическая. На протяжении двадцати с лишним лет Андрей был моим другом в старинном смысле этого слова, то есть умным, проницательным и в то же время доброжелательным собеседником, часто — единомышленником во всем, что касалось главного дела нашей жизни.

Для Андрея, известного журналиста, а отчасти и политика, литература всегда была тем, чем для Карла Маркса — религия: с одной стороны, это «опиум для народа», с другой — «вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира». Выпускник Восточного факультета ЛГУ, арабист, начинавший свой путь военным переводчиком в Йемене, он больше всего ценил в ней то, что перекликалось с его юношескими, романтическими и не избытыми до конца жизни представлениями или, может быть, иллюзиями о чести, которую надо беречь смолоду, и о силе, которая легко уживается с благородством.

Об этом, собственно, и самая знаменитая его книга, вкупе со снятым по ней сериалом принесшая ему всенародную любовь — «Бандитский Петербург». А такая любовь не бывает ни незаслуженной, ни напрасной. Здесь, как и в других книгах Андрея, написанных им лично или в соавторстве с близкими ему людьми, гораздо больше человечности и понимания обстоятельств нашей жизни, чем это может показаться, если судить по их жанровой принадлежности.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Андрей Константинов Собрание сочинений
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Су Люк Ын
1 час
да Всем по боку!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14