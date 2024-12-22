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Происшествия В Москве пожарный КАМАЗ проехал на красный и спровоцировал массовое ДТП с 14-ю пострадавшими

В Москве пожарный КАМАЗ проехал на красный и спровоцировал массовое ДТП с 14-ю пострадавшими

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12 комментариев

В Москве вечером 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель пожарного «КАМАЗа» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом и 3 автомобилями. Об этом в воскресенье сообщает столичная Госавтоинспекция. Среди столкнувшихся машин — автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута.

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Изначально было известно, что в ДТП пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, но позже в оперативных службах сообщили РИА Новости о 14 пострадавших (включая ребенка).

Источник:

«Машина „Камаз“ пожарно-спасательного гарнизона Москвы следовала по заявке на пожар на юго-востоке города», сказал собеседник агентства ТАСС.

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На место происшествия прилетел вертолет, который, предположительно, забрал пострадавшего. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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Москва ДТП КАМАЗ
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Комментарии
12
Отец Родной
2 часа
Водителей в подарку берут из ветлечебниц что-ли... Даже шерсть в разы лучше, чем они... Убытки, причиненные ими наверное больше, чем убытки от пожаров
Гость
2 часа
не понял, шорсть уже пожарку берут?
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