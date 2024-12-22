В Москве пожарный КАМАЗ проехал на красный и спровоцировал массовое ДТП с 14-ю пострадавшими

В Москве вечером 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель пожарного «КАМАЗа» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом и 3 автомобилями. Об этом в воскресенье сообщает столичная Госавтоинспекция. Среди столкнувшихся машин — автобус 751 маршрута коммерческого перевозчика и электробус 765 маршрута.

Источник: MSK1.RU

Изначально было известно, что в ДТП пострадали 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, но позже в оперативных службах сообщили РИА Новости о 14 пострадавших (включая ребенка).

Источник: Соцсети

«Машина „Камаз“ пожарно-спасательного гарнизона Москвы следовала по заявке на пожар на юго-востоке города», сказал собеседник агентства ТАСС.

Источник: MSK1.RU







На место происшествия прилетел вертолет, который, предположительно, забрал пострадавшего. Обстоятельства и причины аварии выясняются.