Фицо встретился с Путиным после того, как пригрозил Украине конфликтом из-за транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря встретился с президентом России Владимиром Путиным. Первым о встрече сообщил журналист Павел Зарубин. Позднее пресс-служба Кремля подтвердила, что переговоры будут проходить в формате «один на один».
Воскресная встреча состоялась в Кремле. На вопрос Зарубина о том, какие вопросы будут обсуждаться на этой «неожиданной встрече», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил следующее:
«Я не знаю».
«Неожиданный» визит, впрочем, по словам Пескова, был запланирован несколько дней назад.
«Но, можем предположить, что все там вопросы международной повестки и, конечно же, транзита российского газа?», предположил Зарубин.
«Разумеется, это можно с легкостью предположить», ответил представитель Кремля и предложил дождаться окончания встречи.
Накануне Фицо увидел потенциал для конфликта, если Украина не разрешит транзит через свою территорию газа, предназначенного для Братиславы. А еще ранее премьер-министр заявлял, что Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину. По его словам, действия украинских властей могут навредить Европейскому союзу в целом.
Словакия остается одной из немногих стран, покупающих российский газ. Транзит газа идет через Украину, в Киеве ранее заявляли, что он будет прекращен 31 декабря.
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