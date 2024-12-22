Фицо встретился с Путиным после того, как пригрозил Украине конфликтом из-за транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря встретился с президентом России Владимиром Путиным. Первым о встрече сообщил журналист Павел Зарубин. Позднее пресс-служба Кремля подтвердила , что переговоры будут проходить в формате «один на один».

Воскресная встреча состоялась в Кремле. На вопрос Зарубина о том, какие вопросы будут обсуждаться на этой «неожиданной встрече», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил следующее:

«Неожиданный» визит, впрочем, по словам Пескова, был запланирован несколько дней назад.

«Но, можем предположить, что все там вопросы международной повестки и, конечно же, транзита российского газа?», предположил Зарубин.

Накануне Фицо увидел потенциал для конфликта, если Украина не разрешит транзит через свою территорию газа, предназначенного для Братиславы. А еще ранее премьер-министр заявлял, что Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину. По его словам, действия украинских властей могут навредить Европейскому союзу в целом.