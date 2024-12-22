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Политика Фицо встретился с Путиным после того, как пригрозил Украине конфликтом из-за транзита российского газа

Фицо встретился с Путиным после того, как пригрозил Украине конфликтом из-за транзита российского газа

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5 комментариев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря встретился с президентом России Владимиром Путиным. Первым о встрече сообщил журналист Павел Зарубин. Позднее пресс-служба Кремля подтвердила, что переговоры будут проходить в формате «один на один».

Воскресная встреча состоялась в Кремле. На вопрос Зарубина о том, какие вопросы будут обсуждаться на этой «неожиданной встрече», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил следующее:

«Я не знаю».

«Неожиданный» визит, впрочем, по словам Пескова, был запланирован несколько дней назад.

«Но, можем предположить, что все там вопросы международной повестки и, конечно же, транзита российского газа?», предположил Зарубин.

«Разумеется, это можно с легкостью предположить», ответил представитель Кремля и предложил дождаться окончания встречи.

Накануне Фицо увидел потенциал для конфликта, если Украина не разрешит транзит через свою территорию газа, предназначенного для Братиславы. А еще ранее премьер-министр заявлял, что Зеленский полностью исключил возможность продолжения транзита газа через Украину. По его словам, действия украинских властей могут навредить Европейскому союзу в целом.

Словакия остается одной из немногих стран, покупающих российский газ. Транзит газа идет через Украину, в Киеве ранее заявляли, что он будет прекращен 31 декабря.

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Роберт Фицо Путин Транзит газа
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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
10 минут
Не понял! Оне что, не хотят замерзать без газа из российских молекул??!
Гость
13 минут
Когда решил собрать в Ростове всех покемонов
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