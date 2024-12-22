Росавиация показала кадры обнаружения пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

Росавиация показала кадры обнаружения и эвакуации спасателями экипажа и пассажира с пропавшего на Камчатке самолета Ан-2. Видео было опубликовано 22 декабря.
Все трое человек, находившихся на борту, — два пилота и сопровождавший груз пассажир — живы и были переданы в медучреждение.
Самолет Ан-2 компании «Фаеравиа», который летел по маршруту Мильково — Оссора, пропал на Камчатке 19 декабря. Причиной аварийной посадки Ан-2 на Камчатке могло стать обледенение.
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