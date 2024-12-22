Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -2

4 м/c,

южн.

 748мм 90%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Открытие Витебской развязки
Чем угощает Псков
Почему столкнулись поезда
Куда пойти на выходных
Как пенсионерка подожгла банк
Атака беспилотников в Казани
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Росавиация показала кадры обнаружения пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

Росавиация показала кадры обнаружения пропавшего на Камчатке самолета Ан-2

2 010
9 комментариев

Росавиация показала кадры обнаружения и эвакуации спасателями экипажа и пассажира с пропавшего на Камчатке самолета Ан-2. Видео было опубликовано 22 декабря.

Источник:

Все трое человек, находившихся на борту, — два пилота и сопровождавший груз пассажир — живы и были переданы в медучреждение.

Самолет Ан-2 компании «Фаеравиа», который летел по маршруту Мильково — Оссора, пропал на Камчатке 19 декабря. Причиной аварийной посадки Ан-2 на Камчатке могло стать обледенение.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Ан-2 Росавиация Камчатка Эвакуация Поисково-спасательная операция
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Kot Piter
1 час
Теперь до ста лет! 🙂
Гость
1 час
А новые самолеты они показать не хотят? обещали же вместе с Ростехом.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14