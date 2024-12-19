Самолет Ан-2 пропал на Камчатке

В Камчатское крае пропал самолет Ан-2 компании «Фаеравиа», который летел по маршруту Мильково — Оссора. «Сработал аварийный радиомаяк», — сообщает 19 декабря представитель Росавиации.

По предварительным данным, на борту находились три человека: два пилота и пассажир, сопровождающий груз.

На поиски самолета вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации — вертолеты Ми-8Т Камчатского авиационного предприятия.