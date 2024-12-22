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Происшествия Продавец, которому выстрелили в голову на проспекте Стачек, скончался в больнице

Продавец, которому выстрелили в голову на проспекте Стачек, скончался в больнице

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10 комментариев

Врачи горбольницы на улице Костюшко 22 декабря констатировали смерть 45-летнего продавца, которому пьяный дебошир неделю назад выстрелил в голову из «травмата». Как стало известно «Фонтанке», пациент умер в седьмом часу утра.

Инцидент произошел 16 декабря на проспекте Стачек. Местный житель в ходе конфликта с продавцом круглосуточного магазина выстрели последнему в область левого виска. У потерпевшего диагностировали проникающее ранение, ушиб головного мозга и внутримозговую гематому с кровоизлиянием.

Стрелка обвинили в покушении на убийство. Теперь, вероятно, деяние переквалифицируют. Фигурант находится в СИЗО.

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Комментарии
10
Гость
53 минуты
в 90 ые хоть бандиты меж собой стрелялись. а тут - вообще непойми кто и непойми за что. просто на пустом месте один жизнь потерял, может семья без кормильца осталась, может родители престарелые без помощи на старости лет. зачем? что получил стрелявший? защитил свою Его высокоблагородия честь, приезжего графа, живущего в соседнем хостеле за 300 руплей в сутки?
Гость
31 минута
Пьяный дебошир сегодня, герой СВО завтра)
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