Продавец, которому выстрелили в голову на проспекте Стачек, скончался в больнице

Врачи горбольницы на улице Костюшко 22 декабря констатировали смерть 45-летнего продавца, которому пьяный дебошир неделю назад выстрелил в голову из «травмата». Как стало известно «Фонтанке», пациент умер в седьмом часу утра.

Инцидент произошел 16 декабря на проспекте Стачек. Местный житель в ходе конфликта с продавцом круглосуточного магазина выстрели последнему в область левого виска. У потерпевшего диагностировали проникающее ранение, ушиб головного мозга и внутримозговую гематому с кровоизлиянием.