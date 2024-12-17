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Происшествия Общество Стрелявший в лицо мужчине на проспекте Стачек арестован до середины февраля

Стрелявший в лицо мужчине на проспекте Стачек арестован до середины февраля

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Кировский районный суд отправил под стражу до 15 февраля 2025 года дебошира, который выстрелил в лицо продавцу магазина на проспекте Стачек. Его обвиняют в покушении на убийство, сообщила 17 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, все произошло в третьем часу ночи 16 декабря на крыльце круглосуточного алкогольного магазина. Обвиняемый выстрелил в голову незнакомому человеку из-за внезапно вспыхнувшей личной неприязни. У пострадавшего диагностировали огнестрельное проникающее ранение левой височной области и ушиб головного мозга. Довести свой преступный умысел до конца дебошир, по версии следствия, не смог только потому, что его жертве своевременно оказали медицинскую помощь.

Стрелка задержали в тот же день и предъявили ему обвинение по статьям 91-92 УПК РФ. Свою вину он признал полностью.

Как сообщалось ранее, задержанный был пьян. Он стрелял из травматического пистолета.

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