Сброс «зажигалки» с квадрокоптера в Подпорожье попал на видео

Попытка поджога автомобилей с квадрокоптера в Подпорожье попала на видео. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 22 декабря.
На записи видно, как сперва на капоте одной из машин отражаются лампочки дрона. После — яркая вспышка от вспыхнувшей горючей жидкости. Инцидент произошел в пятницу на Волховской улице. Владелец квадрокоптера пока не установлен.
Владелец одной из машин увидел возгорание из своей квартиры и оперативно смог его потушить, ущерб не причинен. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.
В минувшую пятницу Петербург и Ленобласть накрыла волна поджогов по заданию кураторов. В субботу ситуация не стабилизировалась. Так, на Среднеохтинском проспекте пенсионерка устроила взрыв в отделении банка.
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