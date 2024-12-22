Сброс «зажигалки» с квадрокоптера в Подпорожье попал на видео

Попытка поджога автомобилей с квадрокоптера в Подпорожье попала на видео. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 22 декабря.

На записи видно, как сперва на капоте одной из машин отражаются лампочки дрона. После — яркая вспышка от вспыхнувшей горючей жидкости. Инцидент произошел в пятницу на Волховской улице. Владелец квадрокоптера пока не установлен.

Владелец одной из машин увидел возгорание из своей квартиры и оперативно смог его потушить, ущерб не причинен. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.