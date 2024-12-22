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Происшествия Сброс «зажигалки» с квадрокоптера в Подпорожье попал на видео

Сброс «зажигалки» с квадрокоптера в Подпорожье попал на видео

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4 комментария

Попытка поджога автомобилей с квадрокоптера в Подпорожье попала на видео. Кадры оказались в распоряжении «Фонтанки» 22 декабря.

На записи видно, как сперва на капоте одной из машин отражаются лампочки дрона. После — яркая вспышка от вспыхнувшей горючей жидкости. Инцидент произошел в пятницу на Волховской улице. Владелец квадрокоптера пока не установлен.

Источник:

Владелец одной из машин увидел возгорание из своей квартиры и оперативно смог его потушить, ущерб не причинен. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

В минувшую пятницу Петербург и Ленобласть накрыла волна поджогов по заданию кураторов. В субботу ситуация не стабилизировалась. Так, на Среднеохтинском проспекте пенсионерка устроила взрыв в отделении банка.

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Комментарии
4
АдъМирал
54 минуты
Ну тут явно не свинослед. Пусть владелец авто колется, кому лавэ торчит и сколько. Там и искать. Да, и дроновод тупица, нави-лампочки отключаются на раз-два. Но в общем-то нехорошая тенденция, ибо мавики на озоне в полный рост продаются, а дальность в условиях отсутствия рэб до 15 км. Глядишь, и коллекторы на заметку возьмут :(
Панкихой
2 часа
Ленинградцы в блокаду научены как "зажигалки" тушить.
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