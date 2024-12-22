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Происшествия На Камчатке нашелся пропавший самолет Ан-2

На Камчатке нашелся пропавший самолет Ан-2

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9 комментариев

Самолет Ан-2 компании «Фаеравиа», который летел по маршруту Мильково — Оссора и пропал на Камчатке 19 декабря, был обнаружен в воскресенье, 22 декабря. Около 5 часов утра по московскому времени вертолет Ми-8 обнаружил пропавший самолет в районе горы Тундровая, сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации».

Поиски пропавшего самолета на время приостанавливались из-за неблагоприятных погодных условий.

Трое человек, летевших на самолете, — два пилота и пассажир — живы. Около 7 утра по Москве их доставили в поселок Мильково и передали в медучреждение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести: они получили ушибы, у одного черепно-мозговая травма; в ожидании спасателей они вырыли яму под крылом самолета и жгли в ней топливо, чтобы согреться, сообщается в телеграм-каналах.

Глава Мильковского муниципального округа Николай Степко предположил, что причиной аварийной посадки Ан-2 на Камчатке могло стать обледенение.

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Ан-2 Камчатка Поисково-спасательная операция Росавиация
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Комментарии
10
Леошид Турист
1 час
у меня есть права Я немного пьяна и зачем нам стюардесса если мы на АН-2
Denis_5e4cccd08a04e
2 часа
Вот ведь старье старьем. И ломается иногда. Но при происшествии все живы... Вряд ли замена, если таковая будет, останется такой живучей.
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