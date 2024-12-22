На Камчатке нашелся пропавший самолет Ан-2

Самолет Ан-2 компании «Фаеравиа», который летел по маршруту Мильково — Оссора и пропал на Камчатке 19 декабря, был обнаружен в воскресенье, 22 декабря. Около 5 часов утра по московскому времени вертолет Ми-8 обнаружил пропавший самолет в районе горы Тундровая, сообщает телеграм-канал «Представитель Росавиации».

Трое человек, летевших на самолете, — два пилота и пассажир — живы. Около 7 утра по Москве их доставили в поселок Мильково и передали в медучреждение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести: они получили ушибы, у одного черепно-мозговая травма; в ожидании спасателей они вырыли яму под крылом самолета и жгли в ней топливо, чтобы согреться, сообщается в телеграм-каналах.