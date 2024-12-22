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Образ жизни Вот это состав… Вспоминаем советские ГОСТы для колбасы: сколько в ней было мяса?

Вот это состав… Вспоминаем советские ГОСТы для колбасы: сколько в ней было мяса?

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15 комментариев
Источник:

Когда-то колбаса была настоящим символом качества и вкуса — продукт был строго регламентирован государственными стандартами. Если вы собираетесь на Новый год готовить из нее салаты или бутерброды, обращайте внимание на состав! Чтобы помочь вам в выборе, мы вспомнили советские ГОСТы.

ГОСТы, разработанные в советское время, определяли все аспекты производства — от состава ингредиентов до технологии приготовления. Эти стандарты гарантировали, что каждый кусок колбасы соответствует высочайшим требованиям и безопасен для здоровья.

Долгое время колбасы (в частности, «Докторская») считались лечебным продуктом. По составу они были достаточно жирными и поэтому питательными. Но в 1970-х годах для производства вареных колбас в СССР впервые начали использовать меньше жирного сырья.

Ниже приведем стандарты ГОСТа, принятого в 1979 году.

«Докторская» колбаса

Состав по ГОСТу:

  • 70% — жилованная полужирная свинина,

  • 25% — жилованная говядина высшего сорта,

  • 3% — куриные яйца или меланж,

  • 2% — коровье сухое молоко (цельное или обезжиренное).

Пряности (на 1 кг):

  • соль — 20,9 г,

  • сахар-песок или глюкоза — 2 г,

  • молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,

  • нитрит натрия — 0,071 г.

«Говяжья» колбаса

Состав по ГОСТу:

  • 40% — жилованная говядина высшего сорта,

  • 35% — жилованная говядина первого сорта,

  • 20% — говяжьи или свиные мозги,

  • 5% — куриные яйца или меланж.

Пряности (на 1 кг):

  • соль — 23,75 г,

  • сахар-песок или глюкоза — 1 г,

  • черный или белый молотый перец — 1 г,

  • молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,

  • нитрит натрия — 0,056 г.

«Любительская» колбаса

Состав по ГОСТу:

  • 40% — жилованная нежирная свинина,

  • 35% — жилованная говядина высшего сорта,

  • 25% — хребтовый шпик.

Пряности (на 1 кг):

  • соль — 25 г,

  • сахар-песок или глюкоза — 1,1 г,

  • черный или белый молотый перец — 0,85 г,

  • молотый мускатный орех или кардамон — 0,55 г,

  • нитрит натрия — 0,056 г.

«Молочная» колбаса

Состав по ГОСТу:

  • 60% — жилованная полужирная свинина,

  • 35% — жилованная говядина первого сорта,

  • 3% — коровье сухое молоко (цельное или обезжиренное),

  • 2% — куриные яйца или меланж.

Пряности (на 1 кг):

  • соль — 20,9 г,

  • сахар-песок или глюкоза — 1,2 г,

  • черный или белый молотый перец — 1,2 г,

  • молотый душистый перец — 0,8 г,

  • молотый мускатный орех или кардамон — 0,4 г,

  • нитрит натрия — 0,071 г.

«Русская» колбаса

Состав по ГОСТу:

  • 50% — жилованная говядина высшего сорта,

  • 25% — жилованная полужирная свинина,

  • 25% — хребтовый шпик.

Пряности (на 1 кг):

  • соль — 25 г,

  • черный или белый молотый перец — 1,3 г,

  • сахар-песок или глюкоза — 1 г,

  • молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,

  • нитрит натрия — 0,056 г.

«Столичная» колбаса

Состав по ГОСТу:

  • 45% — жилованная нежирная свинина,

  • 20% — жилованная полужирная свинина,

  • 20% — боковой шпик,

  • 15% — жилованная говядина высшего сорта.

Пряности (на 1 кг):

  • соль — 25 г,

  • сахар-песок или глюкоза — 1,1 г,

  • черный или белый молотый перец — 0,85 г,

  • молотый мускатный орех или кардамон — 0,6 г,

  • нитрит натрия — 0,06 г.

«Чайная» колбаса

Состав по ГОСТу:

  • 70% — жилованная говядина второго сорта,

  • 20% — полужирная жилованная свинина,

  • 10% — боковой шпик или бараний (курдючный) жир-сырец.

Пряности (на 1 кг):

  • соль — 25 г,

  • черный или белый молотый перец — 1,75 г,

  • сахар-песок или глюкоза — 1,35 г,

  • молотый кориандр — 0,9 г,

  • нитрит натрия — 0,068 г.

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Комментарии
15
Mimic
35 минут
С этими ГОСТами интересны прописанные в них возможные отступления от основной рецептуры, мелкий шрифт, так сказать.
rozhkova.ntalya
48 минут
ГОСТы поменяли в 1976 году, точно знаю, потому что работала тогда в Министерстве мясной и молочной пр-ти СССР (секретарем). Часть мяса в колбасе и сосисках была земенена казеинатом.
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