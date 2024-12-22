Вот это состав… Вспоминаем советские ГОСТы для колбасы: сколько в ней было мяса?

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Когда-то колбаса была настоящим символом качества и вкуса — продукт был строго регламентирован государственными стандартами. Если вы собираетесь на Новый год готовить из нее салаты или бутерброды, обращайте внимание на состав! Чтобы помочь вам в выборе, мы вспомнили советские ГОСТы.

ГОСТы, разработанные в советское время, определяли все аспекты производства — от состава ингредиентов до технологии приготовления. Эти стандарты гарантировали, что каждый кусок колбасы соответствует высочайшим требованиям и безопасен для здоровья.

Долгое время колбасы (в частности, «Докторская») считались лечебным продуктом. По составу они были достаточно жирными и поэтому питательными. Но в 1970-х годах для производства вареных колбас в СССР впервые начали использовать меньше жирного сырья.

Ниже приведем стандарты ГОСТа, принятого в 1979 году.

«Докторская» колбаса

Состав по ГОСТу:

70% — жилованная полужирная свинина,

25% — жилованная говядина высшего сорта,

3% — куриные яйца или меланж,

2% — коровье сухое молоко (цельное или обезжиренное).

Пряности (на 1 кг):

соль — 20,9 г,

сахар-песок или глюкоза — 2 г,

молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,

нитрит натрия — 0,071 г.

«Говяжья» колбаса

Состав по ГОСТу:

40% — жилованная говядина высшего сорта,

35% — жилованная говядина первого сорта,

20% — говяжьи или свиные мозги,

5% — куриные яйца или меланж.

Пряности (на 1 кг):

соль — 23,75 г,

сахар-песок или глюкоза — 1 г,

черный или белый молотый перец — 1 г,

молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,

нитрит натрия — 0,056 г.

«Любительская» колбаса

Состав по ГОСТу:

40% — жилованная нежирная свинина,

35% — жилованная говядина высшего сорта,

25% — хребтовый шпик.

Пряности (на 1 кг):

соль — 25 г,

сахар-песок или глюкоза — 1,1 г,

черный или белый молотый перец — 0,85 г,

молотый мускатный орех или кардамон — 0,55 г,

нитрит натрия — 0,056 г.

«Молочная» колбаса

Состав по ГОСТу:

60% — жилованная полужирная свинина,

35% — жилованная говядина первого сорта,

3% — коровье сухое молоко (цельное или обезжиренное),

2% — куриные яйца или меланж.

Пряности (на 1 кг):

соль — 20,9 г,

сахар-песок или глюкоза — 1,2 г,

черный или белый молотый перец — 1,2 г,

молотый душистый перец — 0,8 г,

молотый мускатный орех или кардамон — 0,4 г,

нитрит натрия — 0,071 г.

«Русская» колбаса

Состав по ГОСТу:

50% — жилованная говядина высшего сорта,

25% — жилованная полужирная свинина,

25% — хребтовый шпик.

Пряности (на 1 кг):

соль — 25 г,

черный или белый молотый перец — 1,3 г,

сахар-песок или глюкоза — 1 г,

молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,

нитрит натрия — 0,056 г.

«Столичная» колбаса

Состав по ГОСТу:

45% — жилованная нежирная свинина,

20% — жилованная полужирная свинина,

20% — боковой шпик,

15% — жилованная говядина высшего сорта.

Пряности (на 1 кг):

соль — 25 г,

сахар-песок или глюкоза — 1,1 г,

черный или белый молотый перец — 0,85 г,

молотый мускатный орех или кардамон — 0,6 г,

нитрит натрия — 0,06 г.

«Чайная» колбаса

Состав по ГОСТу:

70% — жилованная говядина второго сорта,

20% — полужирная жилованная свинина,

10% — боковой шпик или бараний (курдючный) жир-сырец.

Пряности (на 1 кг):