Вот это состав… Вспоминаем советские ГОСТы для колбасы: сколько в ней было мяса?

Когда-то колбаса была настоящим символом качества и вкуса — продукт был строго регламентирован государственными стандартами. Если вы собираетесь на Новый год готовить из нее салаты или бутерброды, обращайте внимание на состав! Чтобы помочь вам в выборе, мы вспомнили советские ГОСТы.
ГОСТы, разработанные в советское время, определяли все аспекты производства — от состава ингредиентов до технологии приготовления. Эти стандарты гарантировали, что каждый кусок колбасы соответствует высочайшим требованиям и безопасен для здоровья.
Долгое время колбасы (в частности, «Докторская») считались лечебным продуктом. По составу они были достаточно жирными и поэтому питательными. Но в 1970-х годах для производства вареных колбас в СССР впервые начали использовать меньше жирного сырья.
Ниже приведем стандарты ГОСТа, принятого в 1979 году.
«Докторская» колбаса
Состав по ГОСТу:
70% — жилованная полужирная свинина,
25% — жилованная говядина высшего сорта,
3% — куриные яйца или меланж,
2% — коровье сухое молоко (цельное или обезжиренное).
Пряности (на 1 кг):
соль — 20,9 г,
сахар-песок или глюкоза — 2 г,
молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,
нитрит натрия — 0,071 г.
«Говяжья» колбаса
Состав по ГОСТу:
40% — жилованная говядина высшего сорта,
35% — жилованная говядина первого сорта,
20% — говяжьи или свиные мозги,
5% — куриные яйца или меланж.
Пряности (на 1 кг):
соль — 23,75 г,
сахар-песок или глюкоза — 1 г,
черный или белый молотый перец — 1 г,
молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,
нитрит натрия — 0,056 г.
«Любительская» колбаса
Состав по ГОСТу:
40% — жилованная нежирная свинина,
35% — жилованная говядина высшего сорта,
25% — хребтовый шпик.
Пряности (на 1 кг):
соль — 25 г,
сахар-песок или глюкоза — 1,1 г,
черный или белый молотый перец — 0,85 г,
молотый мускатный орех или кардамон — 0,55 г,
нитрит натрия — 0,056 г.
«Молочная» колбаса
Состав по ГОСТу:
60% — жилованная полужирная свинина,
35% — жилованная говядина первого сорта,
3% — коровье сухое молоко (цельное или обезжиренное),
2% — куриные яйца или меланж.
Пряности (на 1 кг):
соль — 20,9 г,
сахар-песок или глюкоза — 1,2 г,
черный или белый молотый перец — 1,2 г,
молотый душистый перец — 0,8 г,
молотый мускатный орех или кардамон — 0,4 г,
нитрит натрия — 0,071 г.
«Русская» колбаса
Состав по ГОСТу:
50% — жилованная говядина высшего сорта,
25% — жилованная полужирная свинина,
25% — хребтовый шпик.
Пряности (на 1 кг):
соль — 25 г,
черный или белый молотый перец — 1,3 г,
сахар-песок или глюкоза — 1 г,
молотый мускатный орех или кардамон — 0,5 г,
нитрит натрия — 0,056 г.
«Столичная» колбаса
Состав по ГОСТу:
45% — жилованная нежирная свинина,
20% — жилованная полужирная свинина,
20% — боковой шпик,
15% — жилованная говядина высшего сорта.
Пряности (на 1 кг):
соль — 25 г,
сахар-песок или глюкоза — 1,1 г,
черный или белый молотый перец — 0,85 г,
молотый мускатный орех или кардамон — 0,6 г,
нитрит натрия — 0,06 г.
«Чайная» колбаса
Состав по ГОСТу:
70% — жилованная говядина второго сорта,
20% — полужирная жилованная свинина,
10% — боковой шпик или бараний (курдючный) жир-сырец.
Пряности (на 1 кг):
соль — 25 г,
черный или белый молотый перец — 1,75 г,
сахар-песок или глюкоза — 1,35 г,
молотый кориандр — 0,9 г,
нитрит натрия — 0,068 г.