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Город Магистр Йода и Вавилонская башня появились в Петербурге после снегопада

Магистр Йода и Вавилонская башня появились в Петербурге после снегопада

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7 комментариев

После снегопада в Петербурге появились снежные фигуры — замысловатые и не очень. «Фонтанка» в субботу, 21 декабря, показывает, что налепили петербуржцы.

Источник:

На набережной Обводного канала поселился маленький снеговик. Судя по фотографии, он смотрит вдаль и провожает уходящий год. В одном из дворов около метро Приморская теперь за жителями следит магистр Йода.

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В Екатерининскому саду появилась мини-версия Вавилонской башни. На одну из лавочек присел галантный снеговик в шляпе. Портрет мужчины в таком же головном уборе остался запечатленным на стволе дерева. Соседнее дерево было украшено поздравлением «С Новым годом», вылепленным из снега. Еще один снежный гость, замеченный в саду — веселая коала.

Сегодня Петербург несколько раз накрывало снегопадом. Однако завтра осадков не ожидается. Прогнозируется похолодание, а ночью — заморозки.

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Комментарии
7
alexadmin
40 минут
Культурный все же у нас город. Не Екатерибург, какой-нибудь...
Kirill77
1 час
красивый котик получился)
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