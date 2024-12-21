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Власть Хинштейн решил организовать проверку курской «Корпорации развития»

Хинштейн решил организовать проверку курской «Корпорации развития»

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12 комментариев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о своем решении полностью проверить деятельность «Корпорации развития Курской области». Об этом в субботу, 21 декабря, он сообщил в своем телеграм-канале. Накануне был задержан гендиректор компании. Хинштейн в связи с этим сказал, что всем, кто нарушил закон, «поблажек не будет».

«Каждый, кто преступил закон, должен знать: никакого снисхождения и поблажек ему не будет. Особенно если речь идет о такой важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений», — сказал глава региона. Помимо этого, Хинштейн подчеркнул, что говорить о «чьей-либо» виновности пока рано. Также врио губернатора отметил, что «Корпорация развития Курской области» является генеральным подрядчиком по ряду значимых объектов, а потому нужно полностью проверить всю ее работу.

«Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки „Корпорации“, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», — сказал Александр Хинштейн. Обращение в прокуратуру по этому поводу он планирует направить 23 декабря.

Вчера, 20 декабря, «Фонтанка» писала о задержании генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями во время строительства фортификационных сооружений в приграничье.

Накануне прокуратура Курской области сообщила, что мужчина заключен под стражу. По этому делу в СИЗО уже находится экс-заместитель Лукина — Игорь Грабин.

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Комментарии
13
alexpv
59 минут
Ну вот и нашли виновного, почему украинцы прорвались в Курскую область. Во всем виноват директор Корпорации и развития. Наконец-то разобрались)
Гость
1 час
За что Курской области всё это? Чем она так провинилась?
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