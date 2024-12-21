Хинштейн решил организовать проверку курской «Корпорации развития»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о своем решении полностью проверить деятельность «Корпорации развития Курской области». Об этом в субботу, 21 декабря, он сообщил в своем телеграм-канале. Накануне был задержан гендиректор компании. Хинштейн в связи с этим сказал, что всем, кто нарушил закон, «поблажек не будет».

«Каждый, кто преступил закон, должен знать: никакого снисхождения и поблажек ему не будет. Особенно если речь идет о такой важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений», — сказал глава региона. Помимо этого, Хинштейн подчеркнул, что говорить о «чьей-либо» виновности пока рано. Также врио губернатора отметил, что «Корпорация развития Курской области» является генеральным подрядчиком по ряду значимых объектов, а потому нужно полностью проверить всю ее работу.

«Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки „Корпорации“, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», — сказал Александр Хинштейн. Обращение в прокуратуру по этому поводу он планирует направить 23 декабря.