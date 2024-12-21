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Город Работают в усиленном режиме. Дворы Петербурга от снега расчищают больше шести тысяч дворников

Работают в усиленном режиме. Дворы Петербурга от снега расчищают больше шести тысяч дворников

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12 комментариев

Коммунальные службы Петербурга продолжают бороться с последствиями снегопада. Дворы расчищают шесть тысяч дворников. Об этом 21 декабря сообщает жилищный комитет города.

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Помимо уборки снега, территории обрабатываются специальными противогололедными материалами. В субботу во дворах работает спецтехника — 855 мини-погрузчиков, тракторов и самосвалов. От наледи и снега крыши жилых домов чистят 209 кровельщиков. 6 784 дворника трудятся во дворах Петербурга 21 декабря.

«Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов», — уточнили в жилкоме. Горожан попросили парковать свои машины так, чтобы они не мешали проезду спецтехники.

Вечером в Петербурге вновь ожидается потепление. В некоторых районах города может пойти дождь.

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Комментарии
12
мы ещё не начинали!
33 минуты
отличная шутка
Заливщик голосовых планок
7 минут
Скажите, а можно, вот это вот, отнять у тех дворников лопаты и выдать ведра с песком? Пусть дорожки посыпают.
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