Работают в усиленном режиме. Дворы Петербурга от снега расчищают больше шести тысяч дворников

Коммунальные службы Петербурга продолжают бороться с последствиями снегопада. Дворы расчищают шесть тысяч дворников. Об этом 21 декабря сообщает жилищный комитет города.

Помимо уборки снега, территории обрабатываются специальными противогололедными материалами. В субботу во дворах работает спецтехника — 855 мини-погрузчиков, тракторов и самосвалов. От наледи и снега крыши жилых домов чистят 209 кровельщиков. 6 784 дворника трудятся во дворах Петербурга 21 декабря.

«Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов», — уточнили в жилкоме. Горожан попросили парковать свои машины так, чтобы они не мешали проезду спецтехники.