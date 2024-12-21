«Мы обязаны ценить прошлое». В Вологде вспомнили о репрессиях и открыли памятник Сталину

В Вологде открыли памятник революционеру и советскому лидеру Иосифу Сталину. Монумент установили на территории дома-музея, где большевик находился в ссылке на протяжении нескольких месяцев. Перед мероприятием были возложены цветы у памятника жертв политических репрессий. Об открытии монумента в субботу, 21 декабря, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны. Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Неслучайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий», — сказал Филимонов.
Памятник политическому деятелю теперь смогут увидеть посетители музея «Вологодская ссылка».
«Сталин — человек, оставивший неизгладимый след в истории нашей страны. Уважаешь историю — уважаешь себя. Чтим прошлое, создаём будущее, побеждаем», — подчеркнул глава региона.
Еще в октябре текущего года Георгий Филимонов рассказал о планах по установке двух памятников — Иосифу Сталину и царю Ивану Грозному.
21 декабря 1878 года — официальная дата рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
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