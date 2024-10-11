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Общество «Существует запрос»: в Вологде установят памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному

«Существует запрос»: в Вологде установят памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному

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47 комментариев

В Вологде установят памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному. Увековечить образы этих политических деятелей попросила общественность. Об этом 11 октября сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем telegram-канале.

«Такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Существует запрос», — уточнил глава региона.

Памятник главе советского государства должен появиться на территории дома-музея, в котором Сталин находился в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912-го.

По всей видимости, памятник будет установлен в ближайшем будущем, так как работы по его изготовлению завершаются. «При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности мы должны признавать великие достижения», — подчеркнул Георгий Филимонов.

Также губернатор Вологодской области рассказал о планах по установке памятника царю Ивану Грозному. Уменьшенная копия будущего монумента уже стоит в кабинете у Филимонова.

«Установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области», — сказал глава региона.

Иван Грозный приехал в Вологду в 1565 году и прожил там три с половиной года. Можно сказать, что на это время государь сделал город своей резиденцией.

Ранее губернатор Вологодской области делился кадрами из своего рабочего кабинета. На стенах у Филимонова висят портреты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Лаврентия Берии и Феликса Дзержинского.

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Комментарии
47
282173834
2 часа
Можно пока пустой постамент для кое-кого рядом поставить
боболан
2 часа
как говорится , все остальные запросы граждан выполнены - остались две последние
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