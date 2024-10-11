«Существует запрос»: в Вологде установят памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному

В Вологде установят памятники Иосифу Сталину и Ивану Грозному. Увековечить образы этих политических деятелей попросила общественность. Об этом 11 октября сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем telegram-канале .

Памятник главе советского государства должен появиться на территории дома-музея, в котором Сталин находился в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912-го.

По всей видимости, памятник будет установлен в ближайшем будущем, так как работы по его изготовлению завершаются. «При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности мы должны признавать великие достижения», — подчеркнул Георгий Филимонов.

Также губернатор Вологодской области рассказал о планах по установке памятника царю Ивану Грозному. Уменьшенная копия будущего монумента уже стоит в кабинете у Филимонова.

«Установка памятника Иоанну Васильевичу более чем логична в Вологде, потому что фигура Ивана Грозного неотъемлемо связана с Вологдой и историей нашей области», — сказал глава региона.

Иван Грозный приехал в Вологду в 1565 году и прожил там три с половиной года. Можно сказать, что на это время государь сделал город своей резиденцией.