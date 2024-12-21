Аэропорт Казани возобновил работу после ограничений из-за БПЛА

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Росавиация.

В ходе действия ограничений на запасные аэродромы отправились 5 рейсов, которые следовали в Казань.

Утром 21 декабря в Казани произошла атака беспилотников. После нее в нескольких жилых домах случились возгорания. Подробнее — здесь.