Аэропорт Казани возобновил работу после ограничений из-за БПЛА

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Росавиация.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — рассказал представитель Росавиации.
В ходе действия ограничений на запасные аэродромы отправились 5 рейсов, которые следовали в Казань.
Утром 21 декабря в Казани произошла атака беспилотников. После нее в нескольких жилых домах случились возгорания. Подробнее — здесь.
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