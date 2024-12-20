«Мы выполнили все свои планы»: Матвиенко доложила Путину о работе Совета Федерации в осеннюю сессию

Руководитель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко 20 декабря президенту России Владимиру Путину о результатах работы Совета Федерации в осеннюю сессию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Матвиенко, «год был, понятно, непростой, но очень результативный»:

«Мы выполнили все свои планы. Мы одобрили почти 560 законов», отчиталась она, отметив «рекордную активность сенаторов», которые подготовили 316 законопроектов, 140 из которых были приняты.

Почти 40 процентов из одобренных законов, по словам Матвиенко, — это социальные вопросы. Главное внимание сенаторы уделяли поддержке участников СВО и семей с детьми.

«И конечно, всех нас волнует демография», заявила глава Совфеда. В решении этой «многослойной проблемы», по словам Матвиенко, нужно будет делать ставку на «семейноцентричность» — когда не только власть, но и бизнес, и общество «будут понимать свою ответственность за необходимость улучшения демографической ситуации».

Среди других задач Совета Федерации Матвиенко назвала «обустройство России» (наводить порядок, создавать комфортные условия для людей) и мусорную реформу (мы не успокаиваемся, мы дожимаем).

«В общем, миллион проблем, не буду Вас загружать», сказала Валентина Матвиенко в заключение.