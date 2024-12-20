Житель Пушкина оказался в больнице из-за упавшей ему на голову глыбы льда

Утро 20 декабря у 48-летнего жителя Пушкина началось не с запланированных рабочих дел, а с больничного коридора. Причина тому — упавшая ему на голову глыба льда.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел в 9 часов утра. Мужчина шел по улице, как вдруг получил по голове. Глыба, свалившаяся сверху, оказалась увесистой, и пострадавшему потребовалась помощь медиков.

В больнице мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Жертву ледяной глыбы пришлось оставить в нейрохирургическом отделении.