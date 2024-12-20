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Происшествия Житель Пушкина оказался в больнице из-за упавшей ему на голову глыбы льда

Житель Пушкина оказался в больнице из-за упавшей ему на голову глыбы льда

825
5 комментариев

Утро 20 декабря у 48-летнего жителя Пушкина началось не с запланированных рабочих дел, а с больничного коридора. Причина тому — упавшая ему на голову глыба льда.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел в 9 часов утра. Мужчина шел по улице, как вдруг получил по голове. Глыба, свалившаяся сверху, оказалась увесистой, и пострадавшему потребовалась помощь медиков.

В больнице мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Жертву ледяной глыбы пришлось оставить в нейрохирургическом отделении.

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Упала глыба льда Травма Петербург
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Комментарии
5
Гость
37 минут
Интересуюсь, почему подобное не происходит в Хельсинки, Стокгольме, Осло, Копенгагене? Там тоже зима, снег и лёд.
Ипсилон Ц
34 минуты
в Колпино тольпо и разговоров что о Крыме и о Донбассе
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