Глава СК ждет доклад о мужчине, который полчаса не давал проехать реанимации с умирающим ребёнком в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об установлении обстоятельств воспрепятствования оказанию медицинской помощи в Петербурге. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба СК.

О том, как узкий служебный проезд к приемному покою больницы имени Раухфуса стал местом схватки взволнованного отца и охраны медицинского учреждения, накануне писала «Фонтанка», пытаясь разобраться — кто прав, а кто нет.

«Мужчина почти полчаса не давал проехать реанимации с ребёнком — заблокировал проезд для реанимобилей около больницы своей автомашиной и не соглашался уступить дорогу. В реанимобиле, который не мог проехать в больницу, находился мальчик в тяжёлом состоянии», говорится в сообщении СК. «Фонтанке» мужчина объяснил, что тоже привез своего сына в больницу на согласованную госпитализацию, но их «принципиально не пускали на территорию».

По данному факту проводится проверка.