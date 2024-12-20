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Происшествия Глава СК ждет доклад о мужчине, который полчаса не давал проехать реанимации с умирающим ребёнком в Петербурге

Глава СК ждет доклад о мужчине, который полчаса не давал проехать реанимации с умирающим ребёнком в Петербурге

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6 комментариев

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об установлении обстоятельств воспрепятствования оказанию медицинской помощи в Петербурге. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба СК.

О том, как узкий служебный проезд к приемному покою больницы имени Раухфуса стал местом схватки взволнованного отца и охраны медицинского учреждения, накануне писала «Фонтанка», пытаясь разобраться — кто прав, а кто нет.

«Мужчина почти полчаса не давал проехать реанимации с ребёнком — заблокировал проезд для реанимобилей около больницы своей автомашиной и не соглашался уступить дорогу. В реанимобиле, который не мог проехать в больницу, находился мальчик в тяжёлом состоянии», говорится в сообщении СК. «Фонтанке» мужчина объяснил, что тоже привез своего сына в больницу на согласованную госпитализацию, но их «принципиально не пускали на территорию».

По данному факту проводится проверка.

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ПО ТЕМЕ
Раухфуса Реанимация Препятствование проезду Петербург Александр Бастрыкин Доклад
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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
6 минут
Что-то подсказывает мне, что Бастрыкин тоже на Ф зареген.
pavel_titov78
8 минут
Плановая госпитализации и экстренная помощь, это две большие разницы, так-то. Если это правда, то у мужика большие проблемы с головой и приоритетами.
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