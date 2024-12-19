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Происшествия Умирающему ребенку пришлось ждать разрешения конфликта атамана и охраны Раухфуса

Умирающему ребенку пришлось ждать разрешения конфликта атамана и охраны Раухфуса

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71 комментарий
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Узкий служебный проезд к приемному покою больницы имени Раухфуса стал местом схватки взволнованного отца и охраны медицинского учреждения. Ждать разрешения этого конфликта пришлось ребенку, которого на реанимобиле привезли в ДГБ № 19 — машина не могла заехать из-за пробки. 19 декабря «Фонтанка» попыталась понять, кто прав, а кто виноват.

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Сам инцидент произошел накануне вечером. Атаман одной из городских казачьих организаций приехал с женой и ребенком к больнице имени Раухфуса. Со слов администрации ДГБ, визитер перегородил въезд, заблокировав проход машин скорой помощи. Он не стал оставлять автомобиль на парковке для пациентов, а устремился под закрытый шлагбаум, на территорию стационара, остановив движение. Не смогла выехать служебная машина, не мог въехать реанимобиль с маленьким пациентом, находящимся в крайне тяжелом состоянии.

В конце концов, по словам очевидцев, мужчину уговорили выпустить служебную машину. И вместо того, чтобы дать проехать реанимации, водитель проскользнул под открытый шлагбаум и остановил автомобиль в узком проезде, вновь заблокировав путь для реанимобиля.

«На призывы охраны освободить проезд для скорой мужчина только рассказывал о своем депутатском статусе и приоритетности его ребенка. В итоге служебная машина не могла выехать с территории больницы, а машина реанимации с тяжелым пациентом почти 20 минут не могла подъехать к реанимационному залу приемного отделения, чтобы передать ребенка врачам», — рассказали «Фонтанке» в больнице имени Раухфуса.

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«Фонтанка» связалась с атаманом. Он объяснил, что привез своего сына в больницу самостоятельно, так как обсудил этот вопрос со страховой компанией. В ДГБ их ждали. Под шлагбаум он поехал, так как у ребенка была повреждена нога, и он не мог идти самостоятельно. Мужчину возмутило, что охрана не захотела их пускать.

«Нас принципиально не пускали на территорию. Когда мы попросили дать заехать, нам охрана в грубой форме начинала говорить, чтобы мы отогнали машину. Оскорбительным тоном, не один раз. У нас согласована госпитализация. Я объяснил, что у нас ребенок, который немобильный, не может ходить, мы его завозим. Они сказали, что въезд только для машин скорой помощи. Но на самом деле это не так, потому что у нас есть Конституция Российской Федерации, которая гарантирует медицинскую помощь людям, особенно таким маломобильным», — считает отец ребенка.

Атаман утверждает, что в служебной машине, с которой они не смогли разъехаться в проезде, находился главный врач больницы. По мнению мужчины, именно он и блокировал проезд, не давая ему проехать на территорию стационара.

В конце концов сына атамана приняли. По словам мужчины, на отделении оказались прекрасные врачи.

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«Ну, конечно, эта ситуация тоже наложила отпечаток, потому что вы, наверное, знаете, что в приемном покое можно сидеть часами. А тут к нам выбежали, тут нам помогли, уже внутри находясь. Тут уже действительно начали быстро нами заниматься. И сегодня, о чудо, нам, оказывается, делают КТ в первый день, а завтра МРТ будут делать. И я уверен, что именно из-за этой ситуации. Но к врачам, к отношению медсестер вообще нет вопросов», — подчеркнул собеседник «Фонтанки».

В больнице добавили, что у них не было цели не пускать пациента на территорию. Просто ему стоило пропустить вперед реанимобиль, ведь машины скорой помощи всегда в приоритете, внутри медики спасают чью-то жизнь, и промедление может очень дорого стоить.

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Комментарии
72
мы ещё не начинали!
57 минут
атамана немедленно курскую освобождать
В_Ф
52 минуты
Атаман это всегда ... и .... Где там наши доблестные защитники людей от злодеев? Или наоборот? Кстати и гаишникам есть тема, детёныш на переднем, да ещё и без кресла. Или страшно охранителям против целого атамана?
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