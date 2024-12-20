В Петербурге выдали разрешение на ввод Витебской развязки. Дату открытия можно увидеть в заявлении Кремля

В Петербурге Госстройнадзор выдал два разрешения на ввод в эксплуатацию Витебской развязки. Это следует из информации, опубликованной на сайте службы.

Оба разрешения на ввод имеют одинаковые названия «Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом», однако касаются разных участков. Застройщиком является АО «Западный скоростной диаметр».