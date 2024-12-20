В Петербурге выдали разрешение на ввод Витебской развязки. Дату открытия можно увидеть в заявлении Кремля

В Петербурге Госстройнадзор выдал два разрешения на ввод в эксплуатацию Витебской развязки. Это следует из информации, опубликованной на сайте службы.
Оба разрешения на ввод имеют одинаковые названия «Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом», однако касаются разных участков. Застройщиком является АО «Западный скоростной диаметр».
Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в воскресенье, 22 декабря, Владимир Путин может в режиме видеоконференции провести открытие ряда объектов транспортной инфраструктуры.
Исходя из информации Кремля, можно предположить, что Витебская развязка в Петербурге будет открыта до конца текущей недели.
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