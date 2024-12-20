Стоимость платной парковки в Петербурге в 2025 году не изменится

В Петербурге не планируют повышать стоимость платной парковки в 2025 году. Это следует из распоряжения комитета по тарифам, опубликованного на портале правительства Петербурга 20 декабря.
В документе, устанавливающем стоимость парковочных мест на 2025 год, прописан тот же уровень цен, который действует сейчас. Стоимость льготных парковочных разрешений для жителей зоны платной парковки — 900 рублей для мотоциклов, 1 800 для легковых машин, 3 600 для грузовых.
Базовая оплата для легковых автомобилей — 100 рублей в час, для мотоциклов — 39 рублей в час, для грузовиков — 198 рублей в час. Стоимость месячных и годовых абонементов также остается прежней.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Петербурге хотят ввести скидки на штрафы за нарушения правил платной парковки.
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