Стоимость платной парковки в Петербурге в 2025 году не изменится

В Петербурге не планируют повышать стоимость платной парковки в 2025 году. Это следует из распоряжения комитета по тарифам, опубликованного на портале правительства Петербурга 20 декабря.

В документе, устанавливающем стоимость парковочных мест на 2025 год, прописан тот же уровень цен, который действует сейчас. Стоимость льготных парковочных разрешений для жителей зоны платной парковки — 900 рублей для мотоциклов, 1 800 для легковых машин, 3 600 для грузовых.