Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, дождь

ощущается как 0

3 м/c,

ю-з.

 741мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Стоимость платной парковки в Петербурге в 2025 году не изменится

Стоимость платной парковки в Петербурге в 2025 году не изменится

706
4 комментария

В Петербурге не планируют повышать стоимость платной парковки в 2025 году. Это следует из распоряжения комитета по тарифам, опубликованного на портале правительства Петербурга 20 декабря.

1 из 7

В документе, устанавливающем стоимость парковочных мест на 2025 год, прописан тот же уровень цен, который действует сейчас. Стоимость льготных парковочных разрешений для жителей зоны платной парковки — 900 рублей для мотоциклов, 1 800 для легковых машин, 3 600 для грузовых.

Базовая оплата для легковых автомобилей — 100 рублей в час, для мотоциклов — 39 рублей в час, для грузовиков — 198 рублей в час. Стоимость месячных и годовых абонементов также остается прежней.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Петербурге хотят ввести скидки на штрафы за нарушения правил платной парковки.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
SwampWolf
38 минут
Угу, поднимут где-нибудь в середине года и без предупредительных выстрелов в воздух. PS Ничоси, а с каких пор за мотоциклы-то стали плату взимать? Раньше бесплатно же было о_О
VVvolkov
45 минут
главное всё втихую делают.. о продлении парковочного разрешения на сайте вообще тишина, что на 4й год нужно все документы заново подавать и разрешения от всех собственников собирать (благо сейчас это через Госуслуги можно сделать и никуда ходить не надо), так и раньше у меня было парковочное разрешение на все зоны, а после продления сделали только на 5 зон в центре ...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Новости компаний
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
ТОП 5
Новости компаний
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45
Группа Аквилон анонсирует новый проект в Новосергиевке
20 декабря, 17:20
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14